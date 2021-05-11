İsim hakkını aldığı Alman Schafer’ı üst lige taşıdı

Murat KÜÇÜK

Dünyaca ünlü Alman markası Schafer’ın, 2009 yılında 80 ülkedeki isim hakkını satın alan Aslan Ticaret, gerçekleştirdiği yatırımlarla sadece çelik grubunda faaliyet gösteren markayı züccaciye devi haline getirdi. Pandemi nedeniyle 2020’nin tüm sektörler için zorlu bir yıl olduğunu belirten şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aslan, mevcut durum ve şartlar çerçevesinde sağlıklı bir planlama ve doğru bir bütçe ile krizi fırsata çevirerek yüzde 30 büyüme kaydettiklerini dile getirdi. 2020’de 9 mağaza açtıklarına dikkat çeken Murat Aslan, şu bilgileri paylaştı: “2020’de yeni konsept mağaza düzenine geçiş yaptık. Mağazaların kapalı olduğu günlerde ve sonrasında tüketiciler online alışverişe yöneldi. Bu nedenle online mağazacılık daha da önem kazandı. Biz de her yaştan insanın daha kolay alışveriş yapabilmesi ve mağazaya gitme zorunluluğu hissetmeden işini görebilmesi amacıyla web sitemizi yeniledik.”

Yeni mağazalar gelecek

Bu yıl sonuna kadar 10 mağaza daha açmayı hedeflediklerini belirten Murat Aslan, istihdama katkı sağlamaya devam edeceklerini ve 600 kişilik ekibe şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda 80 yeni personel daha ekleyeceklerini dile getirdi. Pandemi döneminin en önemli konularından olan AVM kiralarına da değinen Aslan, “Salgın döneminde AVM yönetimlerinin markalara ciddi destekleri oldu. Ancak mağazaların açık olduğu günlerde tüketiciler, salgın önlemleri sebebiyle AVM’lere gitmeyi tercih etmedi. Bu da tüm mağazaların cirolarına yansıdı ve kayıplar oldu. Şartların elverdiği ölçüde kimsenin sağlığını tehlikeye atmadan faaliyetlerimizi sürdürmeye ve müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Mağazalaşma sürecimiz devam ediyor. Özellikle franchise tarafında birçok açılış programımız olacak” dedi.

Üreticilerle işbirliği yaptı

Üretim maliyetleri ve hammadde tedarikinin zor olduğu dönemlerden geçildiğini söyleyen Aslan, “Pandeminin başladığı günden beri hammadde fiyatlarındaki artış, kur ve faiz gibi noktalarda üretici firmalar çok zorlandı. Hammadde bulmanın ve uygun fiyatlarda temin etmenin çok zor olduğu bir yılı geride bıraktık. Schafer olarak biz uzun yıllardır ortak proje geliştirdiğimiz üreticilerle birbirimize destek olarak bu zor zamanları stok sorunu yaşamadan, başarılı bir şekilde atlatmayı başardık” dedi.

Tüm koleksiyonları yenilenecek

Schafer’ın gelecek dönem planları hakkında bilgi veren Murat Aslan, “Yeni koleksiyonlar, yeni fikirler ve yeni tasarımcılar dâhilinde bir değişim planımız var. Bu planımızı ürün gruplarındaki çeşitliliği sistemli bir şekilde artırarak hayata geçiriyoruz. Ev tekstili ve elektrikli ev aletleri kategorilerinde koleksiyonumuzu çeşitlendirdik. Ev tekstilinde çeyiz ürünlerini özellikle tüketicinin talebi doğrultusunda hem tasarımsal hem de içerik anlamında geliştirdik. Yeni konsept ile birlikte özel koleksiyon çalışmalarına ağırlık verdik” dedi.