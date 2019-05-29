“ISK-SODEX, sektöre uluslararası alanda ivme kazandıracak”

29 Mayıs 2019

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından organize edilen ISK-SODEX Fuarı, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yurt içi ve dışından çok sayıda firma ile firma temsilcisinin katılması beklenen fuar için birçok kurum iş birliği yapıyor. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarın, iklimlendirme sektörüne uluslararası boyutta ivme kazandırmaya devam ettiğini söyleyen Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, fuarda Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Hollanda, İtalya, Güney Kore, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, Rusya, Yunanistan, ABD ve Japonya gibi ülkelerden katılımcıların yer alacağına dikkat çekti.

Fuar alanının önemli bir kısmının şimdiden satıldığını belirten Alexander Kühnel, bu yılki fuarda yerli ve yabancı firmaların ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma, yangın, güneş enerjisi sistemleri gibi oldukça geniş bir yelpazeden yeni trend ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı bulacağını vurguladı.

İklimlendirme sektörünün bütün bileşenlerini bir araya getiren ISK-SODEX’in 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleneceği bilgisini veren Kühnel, “Klima sistemleri, yalıtım elemanları, tesisat ve ekipmanları ile ısıtma ve soğutma sistemlerini kapsayan iklimlendirme sektörü, bu yılın ilk dört ayında ihracatını 1.5 milyar dolara çıkararak, 2018’e göre önemli bir başarı gösterdi. Bu sene toplam ihracat hedefini 5.5 milyar dolar olarak belirleyen ve ABD, Kanada, Hindistan, Almanya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi stratejik pazarlarda işbirliklerini artıran sektör, yurt içi ve dışından müşterileriyle buluşacağı ISK-SODEX Fuarı’nı bekliyor. Fuar kapsamında düzenleyeceğimiz Uluslararası Satın Almacı Heyeti Programı ile söz konusu pazarların en büyük şirket ve birliklerini İstanbul’da bir araya getireceğiz” dedi.

"Sektörün potansiyelini sergilemesi için ISK-SODEX önemli bir fırsat"

İklimlendirme sektörünün Türkiye sanayinde önemli ihracat alanı olduğuna ve her geçen yıl yeni ihracat rekorları kırdığını kaydeden Alexander Kühnel, sektörün dış pazarlarda ciddi bir rekabet gücünün olduğuna dikkat çekti. Söz konusu potansiyelin sergilenmesi noktasında ISK-SODEX Fuarı’nın önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Kühnel, 2018 Şubat ayında düzenledikleri fuarda, 105 ülkeden önemli alıcı gruplarına ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

Buradan hareketle bu sene, hem mevcut ülkelerden fuarı ziyaret eden alıcı sayısını artırmayı hem de ihracat potansiyeli yüksek pazarlardan yeni ziyaretçileri ISK-SODEX Fuarı’nda sektör temsilcileriyle buluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Kühnel, “Bu kapsamda şu an Pakistan, Batı Afrika, Tanzanya, Avrupa, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri gibi ülke ve bölgeler yakın ilişki kurduğumuz başlıca yeni pazarlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Türkiye ihracatçıları için Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin son derece önemli olduğu biliyoruz. ISK-SODEX’in tüm tanıtım ve iletişim faaliyetlerini de sektörün 2019 yılı ihracat yol haritası ve beklentisi doğrultusunda şekillendirmeye devam ediyoruz. Fuar süresince sektörün avantajlarına yönelik destekleyici programlar yürüteceğiz. Fuar katılımcısı firma ve ziyaretçilere tanışma, iş bağlantıları kurma, bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda yeni imkanlar sunacağız” dedi.