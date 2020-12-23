İskefe Holding, "En İnovatif Şirketler" araştırmasında ilk 20'de yer aldı

Fast Company Dergisi’nin dünyada 2008 yılından bu yana gerçekleştirdiği Most Innovative Companies (En İnovatif Şirketler) araştırmasının Türkiye sonuçları açıklandı. İskefe Holding, Ar-Ge çalışmalarıyla araştırmada ilk 20’de yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1957 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen sanayi ve teknoloji şirketlerinden İskefe Holding, cirosunun yüzde 10’unu Ar-Ge yatırımlarına ayırıyor. Tüm Ar-Ge kaynaklarını kolajen molekülünün medikal cihaz ve sağlık teknolojilerindeki uygulama alanlarını geliştirmeye odaklayan holdingin İstanbul Tuzla’da bulunan KCL Ar-Ge merkezi, GOSB Teknopark’da Collagen Ar-Ge AŞ ve Amsterdam’da Collagen Research Center olmak üzere bünyesinde üç farklı Ar-Ge merkezi bulunuyor.

"Bio maske projemiz, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İskefe Holding CEO’su Murat Göç, “Türkiye’nin en önemli dergilerinden Fast Company’nin değerli araştırmasında 400 şirket arasından ilk 20’de yer almaktan büyük gurur duyduk. Sektöre ve ülkemize sağladığımız inovatif ürünlerimizin temelini Ar-Ge yatırımlarımız oluşturuyor. İskefe Holding olarak Ar-Ge’ye büyük önem veriyoruz. 2007 yılında Ar-Ge ve test hizmetleri sunmak amacıyla kurduğumuz KCL Ar-Ge Merkezimizde kolajen molekülünü temel alan ürün ve teknolojiler geliştirdik. Tedavi amaçlı kullanılan jelatin yara örtüleri ve 3 boyutlu yazıcılarda üretilebilen yapay doku kültürü gibi inovasyonları bulunan KCL Ar-Ge merkezimizde başarılı çalışmalara imza attık. Pandemi ile mücadele sürecinde bio maske projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenen 35 projeden biri olmaya hak kazandı." diye konuştu.

"Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımıza 2021’de devam edeceğiz"

GOSB Teknopark’da 2019’da kurdukları Collagen Ar-Ge merkezinde Nanoortopedi AŞ ortaklığıyla, biyo uyumlu ortopedik implant ve medikal cihazların geliştirilmesi çalışmalarına odaklandıklarına dikkat çeken Murat Göç, "KCL ile başladığımız inovasyon yolculuğumuzu, 2020’de global platforma taşıyarak Hollanda’da Collagen Research Center (CRC)’i kurduk. Burada kolajenin sağlık sektöründe kullanımına yönelik araştırmalar yapmak ve ürün üretim süreçlerini geliştirmek amacıyla Rejeneratif tıp araştırmalarını hedef alan biyouyumlu malzemelerin, yara bakım ürünlerinin, doku mühendisliği uygulamalarının ve 2D-3D modellenebilir sarf malzemelerinin geliştirilmesine odaklandık. Katma değerli ürün geliştirebilmek ve küresel ölçekte rekabetçiliği korumak adına Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımıza 2021’de devam edeceğiz.” dedi.