İskender Kebap, değer katacak yeni şubeler istiyor

29 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - NOSAB İdari Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere; NİLSİAD Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, iş insanları Fahrettin Gülener ve NOSAB’da faaliyet gösteren çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

Kebapçı İskender Turizm ve Gıda A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi İskender İskenderoğlu; İskender markasının ortaya çıkışından, Mavi Dükkân’a, iş hayatından eğitimin önemine, Türkiye ve Bursa’daki aile işletmelerinin yapılarından, müşterek markaların yönetimine ve gelecek dönemdeki hedeflerine varıncaya kadar çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

Bursa döner kebabının, dedesi İskender İskenderoğlu tarafından, kemikleri ve sinirleri alınmış kuzu etinin dik bir çubuğa oturtulup, dik şekilde tasarlanmış mangalda, odun ateşiyle pişirilmesiyle ortaya çıktığını söyleyen İskender İskenderoğlu, “Nurettin amcamın, dedemin yanından ayrılıp Atatürk Caddesi’nde bir dükkân açma isteği vardı. Babamın da işe dâhil olmasıyla birlikte, 1933 yılında, Heykel’deki Mavi Dükkân’ı açtık. Burada 87 yıldır, aynı adreste, aynı dekorasyonla ve aynı kalitedeki tek ürünle hizmet veriyoruz. Bunun tek başına bir başarı hikâyesi olduğuna inanıyorum. Oradaki dükkânda, bizim el emeğimiz ve geçmişimiz var. Bu yüzden Mavi Dükkân bizim göz bebeğimiz” diye konuştu.

“Markamıza değer katacak yerlerde şubeleşmek istiyoruz”

Aileden kalan sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin en iyi döner kebabını yapmayı hedeflediklerini ve şubeleşmelerini de bu yönde gerçekleştirdiklerini ifade eden İskenderoğlu, şöyle konuştu; “Biz Carrefour AVM’deki restoranımızdan tutun, İstanbul Nişantaşı’ndaki şubemize kadar aynı lezzeti ve konforu sunmak istiyoruz. 18 yıldır aynı içmimarla çalışıyoruz. Bu yüzden müşterilerimiz herhangi bir şubemize geldiğinde, oranın bizim restoranımız olduğunu anlıyor. Bizim sadece şube sayımızı artırmak hedefiyle, büyüme arzumuz yok. Markamıza değer katacak yerlerde, kapasitemizin yeteceği kadar şubeleşmek istiyoruz.”

“Döner kebap bir ürün, İskender ise bir markadır”

Döner kebapla, İskender’in çok iç içe olduğunu ve bunun da ürünle marka isminin karıştırılmasına yol açtığını vurgulayan İskender İskenderoğlu, “İsmin markalaşması çok iyi bir şey değil. Döner kebap bir ürün, İskender ise bir markadır. Ama insanlarımız bunu çoğunlukla karıştırabiliyor. Böyle olunca da İskender markası zarar görüyor. İskender’in dünyada tanınan bir marka olması ve Bursa turizmine değer katması bizleri onurlandırıyor. Fakat biz müşterek bir markaya sahibiz. Böyle olunca, markanın kendimize düşen kısmını ayırt etmek için, logomuza ve markamıza ‘Cevat İskenderoğlu Varisleri İşletmeleri’ ibaresini koyduk. Bu sorumlulukla gerekli tüm kalite belgelerine sahip şekilde, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı çalışıyoruz” dedi.