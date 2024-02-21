İskenderun Belediyesi’nden çocuk köyü

Ülkemizi derinden sarsan ve 11 şehrimizi etkileyen deprem felaketinin merkezinde yer alan İskenderun Belediyesi, İskenderun Çocuk Köyü’nü hayata geçirdi. Hatay ili ve bölgede bir ilk olan İskenderun Çocuk Köyü Projesi, çocukların sosyalleşmesi açısından kentimizin ihtiyaç duyduğu büyük bir proje.

Hayata geçirilen bu Çocuk Köyü’nde bölgedeki tüm çocuklar eğlenceli zaman geçirebilecekler. 6000 m2 alana kurulan Çocuk Köyü’nde; Pastacılık Atölyesi, Sıfır Atık Atölyesi, Bilim Evi, Trafik Parkuru ve Akülü Araçlar, Mini Survivor Parkuru, Trambolin, 3 Katlı Macera Parkuru, Zipline, Dev Salıncak ve dinlenme alanları yer alıyor. Çocuklar burada keyifli zaman geçirirken aynı zamanda hayal güçlerini geliştirici ve yeteneklerini keşfedebilecekleri etkinlikler de yapabilecekler.

Projenin mimarı İskenderun Belediye Başkanı Fatih TOSYALI konuyla ilgili olarak, ‘Bölgenin sosyal ve ekonomik olarak yeniden kalkınması için hayırsever ailelerimizle iş birliği içerisinde yılmadan çalışıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların burada mutlu ve sağlıklı yetişmeleri hepimizin önceliği olmalı’ dedi.

İskenderun halkı için çok amaçlı sosyal tesis

İskenderun’da hayırsever Alpaydın ailesi ve İskenderun Belediyesi iş birliği ile yörenin ihtiyacı olan Denizciler Mahallesi Sevgi Alpaydın Çok Amaçlı Salon ve Sosyal Tesisi hayata geçirildi. Tesis içerisinde yaklaşık 400 kişilik çok amaçlı salon ve kapalı-açık teras yer almakta. Sevgi Alpaydın Sosyal Tesisleri tüm donanımları ile İskenderun halkına hizmet vermeye hazır.