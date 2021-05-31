İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İBB Meclisi, su fiyatlarına kademelere göre yüzde 25’e varan zam içeren "2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri" teklifi ile ücretsiz insani tüketim hakkının kaldırılması talebi görüştü.

Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, İSKİ'nin zam taleplerine, "İnsani su hakkı uygulamasının kaldırılması ve mevcut tarifeye yüzde 25 ve toplamda yüzde 50'ye yaklaşan zam teklifini hakka hukuka aykırı bulup vatandaşlarımız adına kabul etmiyoruz." ifadeleriyle karşı çıktı.

Erdöl, teklifinin kasım meclisinde görüşülmek üzere müdürlüğe iade edilmesini, ücretsiz insani su tüketim hakkının kaldırılması teklifinin ise reddedilmesini istediklerini dile getirdi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise, İSKİ’nin bu maddeyi getirme sebebinin Sayıştay raporu olduğunu söyledi. Konuyla ilgili TBMM'de yasa değişikliği yapılarak insani su kullanım hakkının yasal zemine kavuşması gerektiğini ifade eden Balyalı, bu konuda partilerin ortak çalışması gerektiğini kaydetti.

Oylamada oybirliği ile su zammı teklifi kasım ayı meclisinde görüşülmek üzere müdürlüğe iade edilirken, insani tüketim hakkının kaldırılması teklifi ise reddedildi.