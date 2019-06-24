İskur Denim, geleceğe yönelik prosesler geliştiriyor

24 Haziran 2019

İskur Grup’un Kahramanmaraş’ta pamuk, çırçır ve pamuk yağı üretimi ile başlayan yolculukta bugün gelinen noktada, sekiz ayrı sektörde, 18 işletme ile hizmet veren bir sanayi kuruluşu olduğunu belirten İskur Denim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kurtul, 2015 yılında kurulan İskur Denim’in, grubun tekstil yatırımlarının önemli bir halkası olduğunu söyledi. Sahip olunan 2.5 milyon metrekarelik alanda halen BCI pamuk ürettiklerini ve organik tarım yaptıklarını aktaran Kurtul, üretilen pamukların İskur Grup’un sahip olduğu işletmelerde ürüne dönüştüğünü iletti.

Ayrıca doğal enerji kaynaklarına büyük yatırımlar yapıldığını, işletmelerin sadece üretimlerinde değil, üretim kaynaklarında da sürdürülebilirliği sağladığını ifade eden Kurtul, “70 milyon kilowatt saat elektrik üreten rüzgar enerjisi yatırımı ve yılda 5.6 gigawatt saat elektrik üreten güneş enerjisi sistemleri yatırımı hep bu anlayışın birer uzantısı olarak yer alıyor. 2018'de kurulan Re-Cycled iplik üretim tesisimiz 450 ton kapasiteye ulaştı. Burada tüm tekstil atıkları değerlendiriliyor ve yeniden üretime kazandırılıyor” diye konuştu.

Yılda 18 milyon metrekare denim üretimi yapıyor

Yaptıkları yatırımların sonucunda WAW- We Are Water mottosuyla proje geliştirdiklerini açıklayan İsmail Kurtul, indigo boyamada kullanılan su miktarını yüzde 95’e varan oranda azalttıklarını ve yapılan tüm diğer sürdürülebilirlik çalışmalarıyla bir bütünlük sağlandığını ifade etti. Yıllık 18 milyon metrekare denim üretimi yaptıkları bilgisini veren Kurtul, Türkiye’deki önemli ihracatçı konfeksiyonculara ve Avrupa’da İtalya, Almanya, Hollanda, İngiltere ve İspanya’daki denim markalarına hizmet verdiklerini kaydetti.

Bu yıl satış güçlerinin genişlemesiyle ABD ve Uzakdoğu pazarına girmeyi de başardıklarını ileten Kurtul, “Müşterilerimiz arasında Tommy Hilfiger, Jack&Joneses, Zara, Massimo Dutti, Top Shop, River Island, Ahlers, Pioneer, Lui Jo, Pinko, Twinset, H&M, Asos, Mavi, LCWaikiki bulunuyor. Denim koleksiyonlarında, trend görüntüleri ve pazar beklentilerini harmanlayarak konseptler hazırlıyoruz ve sürekli zenginleştiriyoruz. Ayrıca farklı kesimlere hitap eden Earthsquad, Retro, Old School, Asana ve G-Spark adında beş farklı koleksiyonumuz bulunuyor” açıklamasında bulundu.

“Ürünlerimizi dijital ortama da taşıdık”

Öte yandan önemli fuarlar olan Kingpins Amsterdam, Denim PV, Munich Fabric Start fuarlarına katılım gösterdiklerini bildiren İsmail Kurtul, “Bu yıl, gelişen teknolojiye ayak uydurarak ürünlerimizi dijital ortama da taşıdık. Global ölçekteki önemli alıcılar ile satıcıları buluşturulan De-Brand aplikasyonunda yer alan İskur Denim, ürünlerinin online incelenebileceği, numune talep edileceği ve kontak kurulabileceği bir sanal showroom yaratıyor” şeklinde konuştu.