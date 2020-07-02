İSKUR, Diyarbakır’da 2’nci fabrika için harekete geçti

02 Temmuz 2020

ALİ ESKALEN/KAHRAMANMARAŞ

Türkiye’nin en önemli entegre tekstil gruplarından Kahramanmaraş merkezli İSKUR, 6 yıl aradan sonra Diyarbakır’daki ikinci yatırım için harekete geçti. Başta Avrupa olmak üzere üretiminin yüzde 75’ini 30 ülkeye gerçekleştiren İSKUR, Diyarbakır’da 50 milyon Euro yatırım ile open-end iplik fabrikası kuracak.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 3. etapta 25 bin metrekaresi kapalı, toplam 45 bin metrekare alanda üretim yapacak olan firma, 200 kişiye istihdam olanağı sağlayacak.

Tekstil sektöründe yüksek rekabet, gelişen teknolojiler ve sürdürülebilirlik için yeni yatırımlara her zaman ihtiyaç olduğunu ifade eden İSKUR Group Yönetim Kurulu Başkanı A.Kadir Kurtul, çok uzun süredir tarımsal ve ticari ilişki içerisinde bulundukları Diyarbakır’ın dünyanın en kaliteli pamuk üretim merkezlerinden biri olduğunu dile getiriyor.

İSKUR olarak kırılma noktalarından birinin yeni yatırımları olduğunu ifade eden Kurtul, Kahramanmaraş’ın ardından Diyarbakır'da da hedeflerinin büyük olduğunu kaydediyor. Kurtul şu bilgileri verdi:

"Çocukluk yıllarımda babam İsmail Kurtul Güneydoğu’da, yöre insanlarıyla ortak pamuk ve çeltik tarımı yaptı. Bu süreçte ailemiz ile yöre insanları arasında çok sağlam dostluklar ve sevgi bağı kuruldu. Bu sevgi ve dostluk bağı yıllar sonra Diyarbakır’a büyük bir yatırım yapma kararı almamıza vesile oldu. Böylece İSKUR olarak Diyarbakır’ın en büyük özel sektör yatırımı olan ring compact iplik tesisini kurarak Kahramanmaraş dışındaki ilk yatırımımızı hayata geçirmiş olduk ve bu yatırımıza ilave olarak, ikinci yatırımımızı da yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

2023’e kadar 6 bin kişiye istihdam

Diyarbakır’a yaptıkları yatırımın ardından, kentteki potansiyelin görünenden çok daha fazla olduğunu gördüklerini kaydeden Kurtul, “İlk yatırımımızla birlikte, bölgenin negatif algısını pozitife çevirdiğimize inanıyorum. Tabii bölge halkının bizlere destek olması bölgeye olan yatırım iştahımızı artırmaktadır” dedi. Kurtul, bölgeye yatırımlarının devam edeceğini zaman içerisinde İSKUR Group olarak bölgede entegre bir tesis olmak istediklerini ve 2023 yılına kadar group olarak 6 bin kişi istihdam hedefine ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

Sektör salgından sonra da görevini devam ettirecek



Kurtul “Tekstil sektörü Türkiye'de aslında geçmişten bugüne birçok kriz yaşasa da bu krizlerden güçlenerek çıkmayı başaran bir sektördür. Güçlü sanayisi, lojistik üstünlüğü ile hep ülkeye hizmetini daimi olarak sürdürecektir. Pandemi sonrası içinde aynı umut ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğimizden en ufak bir kuşkumuz bulunmamaktadır” diye konuştu.