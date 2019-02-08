İşletme koçluğuyla ihracatı ve satışları katladıv
Türkiye’de 6.5 yıldan bu yana şirketlere işletme koçluğu yapan ActionCOACH Türkiye, bu sürede 55 şirkete ulaştı. ActionCOACH verdiği eğitimlerle birçok şirketin ihracat ve satış rakamlarını katlamasını sağladı.
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