İşletmeler için ihtiyaca özel dijital dönüşüm kılavuzu: abas ERP

Pandemiyle hız kazanan dijital dönüşüm, hemen her sektörden ve ölçekten işletmelerin yatırımlarında yer buldu. Statista’nın yaptığı araştırmaya göre, şirketlerin dijital dönüşüm harcamalarının 2022'de 1,78 trilyon dolara, 2020 ve 2023 yılları arasında ise yaklaşık 7 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. IDC tarafından yapılan araştırmada ise dijital dönüşümünü tamamlayan işletmelerin 2023’e kadar küresel ekonomiye 53,3 trilyon dolar katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Yeni nesil yazılımlarla üretim endüstrisinde oyunun kurallarının yeniden yazıldığını belirten abas Türkiye Yönetici Ortağı Serhan Oralp, “IDC tarafından yapılan analiz çalışması, küresel şirketlerin yüzde 80’inin 2023’e kadar ihtiyaçlarını karşılayan özel yazılımlara yöneleceğini gösteriyor. Bu da dijital dönüşümün bileşenlerini şirketlerin ihtiyaçlarının belirleyeceğini gösteriyor.” dedi.

"Dijital dönüşümün merkezinde yeni nesil teknolojiler var"

Üretimde ihtiyaç duyulan tüm aşamaların tek bir kaynağa entegrasyonunu sağlayan yeni nesil ERP çözümlerinin üretim endüstrisine tarihinin en büyük dönüşüm fırsatını sunduğunu belirten Serhan Oralp, “Orta ve büyük ölçekli ya da üretici ve ticari kimliğine sahip şirketler, dönüşümde farklı fonksiyonlara ihtiyaç duyabiliyor. Başarılı bir dijital dönüşüm, üretici şirketlerin sadece ihtiyaç duydukları fonksiyonları içine alan, uçtan uca çözümler sunan yeni nesil bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) çözümü gerektiriyor. Dönüşümün merkezinde ihtiyaçlara cevap veren yeni nesil teknolojiler yer alıyor.İhtiyaçlara odaklanmayan ERP yazılımlarının yüzde 75’i başarısızlıkla sonuçlanıyor.” diye konuştu.

"İşletmeleri maliyet sürprizlerinden kurtarıyor"

Entegre bir ERP çözümünün şirketlerin potansiyelini ortaya çıkaran altın anahtar işlevi gördüğüne değinen Serhan Oralp, “Alman teknolojisinin uzmanlığıyla yeni nesil teknolojileri bir araya getirdiğimiz abas ERP ile orta ölçekli işletmelere yönetim, kontrol, satın alma, satış, servis, muhasebe, üretim, depolama gibi ihtiyaç duydukları tüm fonksiyonları içine alan uçtan uca dijital çözümler sunuyoruz. İhtiyaçlara cevap veren özelleştirilebilir yeni nesil yazılımımızla işletmeleri maliyet sürprizlerinden koruyoruz. İşletmelerin sadece bugün değil gelecekteki ihtiyaçlarını da tek bir kaynakta buluşturarak işlerine çeviklik ve sürdürebilirlik kazandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Çalışanların ve iş süreçlerinin verimliliğini artırıyor"

Entegre, bireysel ve yenilikçi bakış açısıyla işletmelerin satış, müşteri ilişkileri, maliyetlendirme gibi temel iş süreçlerinin modellenmesi, analizi ve iyileştirilmesini sağladıklarını söyleyen Serhan Oralp, “İşletmelerin ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirdiğimiz abas ERP ile işletmeleri hedefledikleri standartlara kavuşturuyoruz. Böylece iş süreçlerinin verimliliğini artırıyor, şirketleri geleceğe hazırlıyoruz.” dedi.

"İşletmelerin dijital dönüşüm yolculuğuna kılavuzluk ediyor"

Türkiye’de 2005 yılından bu yana farklı ölçekli işletmelere danışmanlık ve teknoloji hizmeti verdiklerini ifade eden Serhan Oralp, “Deneyimli ekibimiz ve yenilikçi yüzümüzle sadece teknoloji geliştirmiyor, işletmelere dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti de sunuyoruz. ERP’ye hazır olmayan işletmeler için gerekli altyapının oluşturulmasından entegrasyona, sisteme işlerlik kazandırılmasına kadar tüm süreçleri yöneterek işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğuna kılavuzluk ediyoruz.”

B2Press’in katkılarıyla...