İşmont, teknik tekstil ürünlerine ağırlık verdi

25 Ağustos 2020

İstanbul Şişli'de 1983 yılında kurulan İşmont; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Antalya ve Almanya’da bulunmak üzere toplamda 10 mağaza ile faaliyetlerine devam ediyor. Sakarya’da bulunan 40 bin metrekarelik üretim tesisiyle birçok sektörün iş güvenliği alanındaki ürün ihtiyaçlarına cevap veren firma, aynı zamanda İstanbul Çamlıca’da küçük ölçekli üretim tesisini de devreye almış durumda.

Toplamda 600 kişiye istihdam sağladıklarının altını çizen İşmont firma sahibi Mehmet Fehmi Bildirici, “Yeni yatırım olarak planlarımız arasında üretim tesisimizi geliştirmek var. Ocak ayından beri planladığımız, yaklaşık 50 kişilik ek elemanla, yeni bir üretim sahasını devreye alacağız.” dedi.

Kesim, dikim, baskı-nakış, kalite kontrol, paketleme ve lojistik faaliyetlerini kendi bünyelerinde yaptıklarını kaydeden Bildirici, “Dünya çapındaki iş güvenlik markalarının satışını da gerçekleştiriyoruz. Amacımız, alanımızdaki tüm kategorilerde müşterilerimize A’dan Z’ye ürün temin edebilmek ve bu alanda doğabilecek tüm ihtiyaçları karşılayabilmek.” şeklinde konuştu.

Her yıl büyük veya orta ölçekli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Bildirici, “2019 yılında teknik tekstil alanında geç tutuşur, esd koruyucu ve tek kullanımlık hijyen ürünlerine ağırlık verdik. Ana üretim tesisimizde yeni bir lojistik depomuzun inşasını tamamladık.” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Ümraniye’de yeni açılan AVM ve iş merkezlerinin bölge ekonomisine olumlu yönde katkıda bulunacağının altını çizen Bildirici, “Yakınımızda açılan AVM’ler gibi yeni pazar yerlerinin bölge ekonomisine olumlu yönde katkıda bulunacağı görüşündeyiz. Daha çok insanı bu bölgeye çekmek hem bölge ekonomisine hem de buradaki diğer firmalara ilgiyi artırabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Firma olarak daha spesifik alanlara hitap ettiklerine dikkat çeken Bildirici, “Bu sebeple tüm ürünlerimizde Avrupa standartlarında geçerli olan sertifikalar kullanıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına ve dünyaya, kaliteden ödün vermeden konforlu ürünleri işçilere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu noktada, yönetmelikler önemli rol oynuyor. İş kıyafeti almadan önce kurallara uyulması firmaların dikkat etmesi gereken en önemli unsurlar arasında yer alıyor.” dedi.

“İş kıyafeti ucuz olmalı diye yanlış bir algı var”

Türkiye’de iş kıyafetleri konusunda yanlış bir algı oluştuğuna işaret eden Bildirici, “Türkiye’de ‘iş kıyafeti ucuz olmalı’ diye yanlış bir düşünce var. Halbuki değerlendirme yapılırken maliyet kadar, kumaşın dayanıklılığına ve kalıbın rahatlığına da bakılmalı.Özellikle küçük işletmelerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Yapılan, çalışmaların sertifikalandırma süreçlerinin uzun sürdüğünü söyleyen Fehmi Bildirici, “Yurt dışında bulunan sertifika veren akreditasyon kuruluşlarının Türkiye’de de olması gerekiyor." dedi.

Fehmi Bildirici, sektörde nitelikli personel eksikliği konusunda da sorunlar yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Duyar Pompa, belgelendirme faaliyetlerine odaklandı