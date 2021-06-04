İsotlar Tarım, narenciyede 50 bin ton üretim hedefliyor

Murat KÜÇÜK

Hatay Dörtyol ve Mersin Tarsus’taki narenciye bahçelerinde üretim yapan İsotlar Tarım, geçen yıl yaklaşık 6 milyon metrekarelik alanda 20 bin ton ürün elde etti.

Bilimsel yöntemlerle tarım yaparak yüksek verim elde ettiklerini söyleye İsotlar Tarım İşletmeleri Yöneticisi Ahmet Özdemir, “200 binden fazla ağacın bulunduğu bahçelerimizde yetiştirdiğimiz mandalina, portakal ve limonun tamamı ihracat nitelikli satıldı.” dedi.

Gelecek 5 yıl içinde üretimi 50 bin tona ulaştırmayı planladıklarını açıklayan Özdemir, “Başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın tamamının yanı sıra Rusya, Ukrayna ve Irak hedef pazarlarımız olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Cironun yüzde 20’si Ar-Ge’ye

Modern tarım uygulamalarıyla bölge halkına öncülük ettiklerini dile getiren Ahmet Özdemir, üretim yaptıkları bölgelerde yöre halkına yeni bir iş sahası ve istihdam sağladıklarını vurguladı. Özdemir, “En son çıkan teknolojileri tarımda kullanarak çevreye, insan ve hayvan sağlığına duyarlı üretime öncülük ediyoruz. Kaliteli üretim aşamasının her detayını bölge çiftçileriyle paylaşıyoruz. Çiftçilere düzenli eğitim veriyor ve yerinde uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir üretim anlayışımız ile İyi Tarım Uygulamaları Belgesi (Good Agricultural Practices) alma başarısı gösterdik. Doğaya ve insan sağlığına zarar vermeme misyonumuzu koruyarak, ciromuzun yüzde 20’sini Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yatırımlar verimlilik ve çevre odaklı olmalı”

Tarım işletmelerinde yatırımların verimlilik ve çevre odaklı olması gerektiğini savunan Ahmet Özdemir, “Üretirken bir yandan da tüketmemek ve kaynakları verimli kullanmak gerekiyor. Biz yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Damla sulama sistemlerine büyük yatırımlar yaparak hem verimliliği artırıyor hem de su tüketimini azaltıyoruz. İsotlar Tarım olarak yakın zamanda soğuk hava ve paketleme tesisi kurmak için büyük bir yatırım gerçekleştireceğiz. Bu yatırımımız da katma değeri artıracak ve israfı azaltarak ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak.” değerlendirmesini yaptı.

Pandemi, gıda üretiminin önemini gösterdi

Grup olarak ilerleyen yıllarda yeni iş birlikleriyle tarımsal faaliyetleri daha büyük boyutlara taşımayı planladıklarına anlatan Ahmet Özdemir, şunları kaydetti: “Pandemi, tarımın ve gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyayla birlikte bizlere de gösterdi. Bundan sonraki süreçte resmi kurumların çiftçilere olan destekleri artıracağı ve üreticilerin sorunlarının çözüleceği bir döneme gireceğimizi umuyoruz. Türkiye’nin hem kendine yetebilmesi hem de tarımda küresel bir marka olması için yeni bir politika izlemesi ve bazı sorunlarını çözmesi gerekiyor. Bunlardan biri tarla tarımı yapılacak alanlar ile meyve üretimi yapılacak alanların ayrılması gerekliliğidir. Piyasada ürün sıkıntısı yaşanmaması ve çiftçinin kayba uğramaması için ekimi ve dikimi yapılacak ürünler devlet tarafından belirlenmelidir.”