İsra Holding, Palladium’u satın aldı

Gayrimenkul geliştirme 'V' markalı projeler geliştirmenin yanı sıra, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding, Başakşehir’de bulunan Kayaşehir Palladium’u Ziraat GYO’dan satın alarak bünyesine kattı. Satın almaya yönelik imza töreni İsra holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı ve Ziraat GYO yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Başakşahir'deki faaliyetlerini genişletiyor

Satın alma işleminin İsra holding portföyünde yer alan Winmark Gayrimenkul üzerinden gerçekleştiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, “Temsilcisi olduğumuz inşaat sektöründe ‘V’ markalı projeler geliştiriyoruz. Bolu-Mudurnu’daki V Orman resort turizm kompleksimiz ile Başakşehir’de yer alan yeni nesil dijital AVM projemiz V Mall İstanbul’da inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Holding olarak Başakşehir bölgesindeki faaliyet alanımızı genişletmek istedik ve 75 adet ticari üniteleri kapsayan Kayaşehir Palladium’u Ziraat GYO’dan satın alarak bünyemize kattık. İmza töreni ile satın almasını gerçekleştirdiğimiz Palladium ticari üniteleri bölgemize hayırlı olsun. Projelerimizde yer alan ticari ünitelerle işletmelere ve yatırımcılara sürdürebilir yüksek bir gelir sunmayı hedefliyoruz.” dedi.