"İsrafı önlemek için radikal bir değişim gerekli"
Yıldız Holding Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, sürdürülebilir bir gelecek için gıda sistemlerinin dönüşümü konusunun önemine dikkat çekerek, “Her üç kişiden biri gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyor. İsrafın önüne geçmek için radikal bir değişim ihtiyacı ortada” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Karma Grup tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde Türkiye’de ilk kez Uluslararası Tüketici ve Duyusal Bilimler Konferansı (CONSENSE 2024) düzenlendi. İnovasyondan gıda tasarımına kadar birçok alanda uluslararası uzman isimleri ağırlayan CONSENSE 2024, katılımcılar, sektörün önde gelen firmaları duyusal bilim ve sürdürülebilirlik trendlerini dinleme fırsatı buldu.
Sektörün önde gelen firmaları ve akdemi dünyasının uzman isimlerini bir araya geldiği konferansta, inovasyon, sürdürülebilirlik, gıda tasarımı ve coğrafi işaretli ürünler gibi çok geniş bir yelpazede oturumlar düzenlendi. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
“Duyusal analiz önemli”
Konferansın açılış konuşmasını yapan İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven, duyusal analizin ham maddeden başlayarak son gününe kadar hatta üretim süreçleri de dahil olmak üzere her basamakta yararlanılması gereken bir bilim dalı olduğunu söyledi. Güven, “Özellikle ambalajlama, depolama, hatta pazarlama süreçlerine kadar duyusal analizin ne derecede etkin ve önemli bir rol oynadığını artık anlamaya başladık” dedi.
Konferansta BİTKİDEN Derneği Başkanı Ebru Akdağ’ın moderetörlüğünü yaptığı oturumda Yıldız Holding Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, sürdürülebilir bir gelecek için gıda sistemlerinin dönüşümü konusunu ele alındı.
“Gıda talebi dünyada artacak”
Tütüncü, gıda talebinin dünyada gittikçe artığını ve artacağını ifade eden Tütüncü, “Burada karşımıza birbirini etkileyen birçok değişkenler var. Bu projeksiyonu tekrar gözden geçirmek gerekiyor ve gıda talebinde yüzde 70 bir artıştan bahsediyoruz. Ancak bunu daha anlaşılır ve daha sağlıklı tespitler yapabilmek için birbirine bağlı son derece karmaşık değişkenleri toplumun tüm kesimleri için daha anlaşılabilir hale getirmekte çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama mevcut durumda bir göz” diye konuştu.
Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan sürdürülebilirlik raporunda sürdürülebilir kalkınma amaçlarının sadece yüzde 16’sının karşılandığının düşünüldüğünü ifade eden Tütüncü şunları söyledi:
“Yani yüzde 84’üne kapsayan konularda ya çok az ilerletmişiz ya da hiç ilerlenmemiş. Özellikle gıda ve toprak sistemlerine ilişkin hedefler maalesef dünyada raydan çıkmış durumda. Su kaynaklarının yüzde 70’i tarımda kullanılıyor. Gıda israfına karşı örnek çözümler geliştirilerek toplumsal ekonomik ve ekonomik dengeyi dayanıklılığını güçlendirmemiz gerekiyor. Akis taktirde yakın gelecekte iklim göçülerinin olma ihtimali bile çok yüksek. Her üç kişiden biri gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyor. İsrafın önüne geçmek için eski anlayışla önüne geçmek mümkün değil. Bu sistemlerin iyileştirilmesi şart ve yeni bir dönüşüme ihtiyacımız var. Kısacası radikal bir değişim ihtiyacı ortada.”