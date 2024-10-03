"İsrafı önlemek için radikal bir değişim gerekli"

Mehmet Hanifi GÜLEL

Karma Grup tarafından, İs­tanbul Teknik Üniversi­tesi (İTÜ) ev sahipliğin­de Türkiye’de ilk kez Uluslarara­sı Tüketici ve Duyusal Bilimler Konferansı (CONSENSE 2024) düzenlendi. İnovasyondan gıda tasarımına kadar birçok alanda uluslararası uzman isimleri ağır­layan CONSENSE 2024, katılım­cılar, sektörün önde gelen firma­ları duyusal bilim ve sürdürü­lebilirlik trendlerini dinleme fırsatı buldu.

Sektörün ön­de gelen firmaları ve akdemi dünyasının uzman isimleri­ni bir araya geldiği kon­feransta, inovasyon, sürdürülebilirlik, gı­da tasarımı ve coğ­rafi işaretli ürün­ler gibi çok geniş bir yelpazede otu­rumlar düzenlendi. İTÜ Süley­man Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Duyusal analiz önemli”

Konferansın açılış konuşması­nı yapan İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Konferans Baş­kanı Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Gü­ven, duyusal analizin ham madde­den başlayarak son gününe kadar hatta üretim süreçleri de dahil ol­mak üzere her basamakta yarar­lanılması gereken bir bilim da­lı olduğunu söyledi. Güven, “Özellikle ambalajlama, depolama, hatta pazarlama süreçlerine kadar duyusal analizin ne derecede et­kin ve önemli bir rol oynadığını artık anlamaya başla­dık” dedi.

Konferans­ta BİTKİDEN Derneği Baş­kanı Ebru Akdağ’ın moderetörlü­ğünü yaptığı oturumda Yıldız Hol­ding Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, sürdürülebilir bir gelecek için gıda sistemlerinin dönüşümü konusunu ele alındı.

“Gıda talebi dünyada artacak”

Tütüncü, gıda talebinin dünya­da gittikçe artığını ve artacağını ifade eden Tütüncü, “Burada kar­şımıza birbirini etkileyen birçok değişkenler var. Bu projeksiyonu tekrar gözden geçirmek gerekiyor ve gıda talebinde yüzde 70 bir ar­tıştan bahsediyoruz. Ancak bunu daha anlaşılır ve daha sağlıklı tes­pitler yapabilmek için birbirine bağlı son derece karmaşık değiş­kenleri toplumun tüm kesimleri için daha anlaşılabilir hale getir­mekte çok önemli olduğunu düşü­nüyorum. Ama mevcut durumda bir göz” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan sürdürülebilirlik ra­porunda sürdürülebilir kalkınma amaçlarının sadece yüzde 16’sı­nın karşılandığının düşünüldü­ğünü ifade eden Tütüncü şunları söyledi:

“Yani yüzde 84’üne kapsayan konularda ya çok az ilerletmişiz ya da hiç ilerlenmemiş. Özellikle gı­da ve toprak sistemlerine ilişkin hedefler maalesef dünyada ray­dan çıkmış durumda. Su kaynak­larının yüzde 70’i tarımda kulla­nılıyor. Gıda israfına karşı örnek çözümler geliştirilerek toplumsal ekonomik ve ekonomik dengeyi dayanıklılığını güçlendirmemiz gerekiyor. Akis taktirde yakın ge­lecekte iklim göçülerinin olma ih­timali bile çok yüksek. Her üç ki­şiden biri gıdaya ulaşmakta zor­luk çekiyor. İsrafın önüne geçmek için eski anlayışla önüne geçmek mümkün değil. Bu sistemlerin iyi­leştirilmesi şart ve yeni bir dönü­şüme ihtiyacımız var. Kısacası ra­dikal bir değişim ihtiyacı ortada.”