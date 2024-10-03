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"İsrafı önlemek için radikal bir değişim gerekli"

Yıldız Holding Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, sürdürülebilir bir gelecek için gıda sistemlerinin dönüşümü konusunun önemine dikkat çekerek, “Her üç kişiden biri gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyor. İsrafın önüne geçmek için radikal bir değişim ihtiyacı ortada” dedi.

Dünya Gazetesi
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Mehmet Hanifi GÜLEL

Karma Grup tarafından, İs­tanbul Teknik Üniversi­tesi (İTÜ) ev sahipliğin­de Türkiye’de ilk kez Uluslarara­sı Tüketici ve Duyusal Bilimler Konferansı (CONSENSE 2024) düzenlendi. İnovasyondan gıda tasarımına kadar birçok alanda uluslararası uzman isimleri ağır­layan CONSENSE 2024, katılım­cılar, sektörün önde gelen firma­ları duyusal bilim ve sürdürü­lebilirlik trendlerini dinleme fırsatı buldu.

Sektörün ön­de gelen firmaları ve akdemi dünyasının uzman isimleri­ni bir araya geldiği kon­feransta, inovasyon, sürdürülebilirlik, gı­da tasarımı ve coğ­rafi işaretli ürün­ler gibi çok geniş bir yelpazede otu­rumlar düzenlendi. İTÜ Süley­man Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Duyusal analiz önemli”

Konferansın açılış konuşması­nı yapan İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Konferans Baş­kanı Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Gü­ven, duyusal analizin ham madde­den başlayarak son gününe kadar hatta üretim süreçleri de dahil ol­mak üzere her basamakta yarar­lanılması gereken bir bilim da­lı olduğunu söyledi. Güven, “Özellikle ambalajlama, depolama, hatta pazarlama süreçlerine kadar duyusal analizin ne derecede et­kin ve önemli bir rol oynadığını artık anlamaya başla­dık” dedi.

Konferans­ta BİTKİDEN Derneği Baş­kanı Ebru Akdağ’ın moderetörlü­ğünü yaptığı oturumda Yıldız Hol­ding Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, sürdürülebilir bir gelecek için gıda sistemlerinin dönüşümü konusunu ele alındı.

“Gıda talebi dünyada artacak”

Tütüncü, gıda talebinin dünya­da gittikçe artığını ve artacağını ifade eden Tütüncü, “Burada kar­şımıza birbirini etkileyen birçok değişkenler var. Bu projeksiyonu tekrar gözden geçirmek gerekiyor ve gıda talebinde yüzde 70 bir ar­tıştan bahsediyoruz. Ancak bunu daha anlaşılır ve daha sağlıklı tes­pitler yapabilmek için birbirine bağlı son derece karmaşık değiş­kenleri toplumun tüm kesimleri için daha anlaşılabilir hale getir­mekte çok önemli olduğunu düşü­nüyorum. Ama mevcut durumda bir göz” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan sürdürülebilirlik ra­porunda sürdürülebilir kalkınma amaçlarının sadece yüzde 16’sı­nın karşılandığının düşünüldü­ğünü ifade eden Tütüncü şunları söyledi:

“Yani yüzde 84’üne kapsayan konularda ya çok az ilerletmişiz ya da hiç ilerlenmemiş. Özellikle gı­da ve toprak sistemlerine ilişkin hedefler maalesef dünyada ray­dan çıkmış durumda. Su kaynak­larının yüzde 70’i tarımda kulla­nılıyor. Gıda israfına karşı örnek çözümler geliştirilerek toplumsal ekonomik ve ekonomik dengeyi dayanıklılığını güçlendirmemiz gerekiyor. Akis taktirde yakın ge­lecekte iklim göçülerinin olma ih­timali bile çok yüksek. Her üç ki­şiden biri gıdaya ulaşmakta zor­luk çekiyor. İsrafın önüne geçmek için eski anlayışla önüne geçmek mümkün değil. Bu sistemlerin iyi­leştirilmesi şart ve yeni bir dönü­şüme ihtiyacımız var. Kısacası ra­dikal bir değişim ihtiyacı ortada.”