İsrailli Elbit İngiliz donanmasına eğitim teknolojisi sağlayacak

İsrailli savunma elektroniği şirketi Elbit Systems İngiltere ile imzaladığı 166 milyon dolarlık anlaşmanın, Elbit'in Kraliyet Donanması Gelecek Denizcilik Eğitimi Programı'na seçilmesinden sonra şirket ile İngiltere Savunma Bakanlığı arasında yapılan 12 yıllık anlaşmaya dahil olduğunu açıkladı.

Sözleşmenin bir parçası olarak, Elbit'in İngiltere'deki yan kuruluşu, savaş sistemi operatörleri için yeni bir eğitim simülatörü geliştirip teslim edecek ve Kraliyet Donanması'ndaki eski sentetik eğitim sistemlerini modernize edip yönetecek.

Elbit'ten yapılan açıklamada, "Yeni eğitim teknolojileri, eskiden gelen kabiliyetlerin kullanılabilirliğini ve verimliliğini kolaylaştırırken, İngiliz Savunma Operasyonel Eğitim Yeteneği (Denizcilik) programını geliştirecek" denildi.