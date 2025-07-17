ISS Türkiye 4 bin kişiye daha istihdam sağlayacak
Türkiye’de 45 bin çalışanıyla 5 bin noktada hizmet veren ISS, şehir hastanelerinden sanayiye kadar genişleyen hizmet ağıyla hem dijital dönüşüm hem de kadın istihdamında büyümeye odaklandı. Şirketin, bu yılki hedefleri arasında 4 bin yeni istihdam ve yönetimde kadın oranının artırılması yer alıyor.
Hamide HANGÜL
Avrupa’nın en büyük işverenleri arasında yer alan hizmet şirketi ISS, Türkiye’de büyümesini sürdürecek. Bugün 45 bin çalışanıyla 5 bin noktada, 4 binden fazla müşteriye hizmet veren şirket, bu yıl 4 bin kişiye daha istihdam sağlamayı hedefliyor. Şirketin faaliyetleri, 2025 yılı hedefleri ve sektördeki gelişmeleri ISS Turkiye Chief Operating Officer (COO) Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dağhan Yalçın, DÜNYA’ya değerlendirdi.
Global olarak bakıldığında ISS’nin, dünyanın köklü şirketlerinden biri olduğunu belirten Yalçın, “Bugün ISS Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Pasifik kıtalarında ‘tesis yönetimi’ konusunda hizmet sunuyor, ayrıca 350 binden fazla çalışanı ile Avrupa’nın en büyük işverenleri arasında yer alıyor” diye konuştu.
45 bin çalışanla hizmet veriyoruz
ISS Türkiye’nin ise 1992 yılında, tesis yönetim hizmetleri şirketi Proser’in kuruluşu ile faaliyete başladığına işaret eden Dağhan Yalçın, 2005 yılında ise ISS’nin, Türkiye’nin en güçlü tesis yönetim şirketleri olan Servicemaster ile Proser’in yüzde 70’ini satın alarak Türkiye pazarına giriş yaptığına işaret etti.
Yalçın, Türkiye’de entegre tesis yönetimi, temizlik, güvenlik, teknik bakım, yemek, bitki bakım, haşere kontrolü ve destek hizmetler gibi konularda, 45 bin çalışan ve 4 binden fazla müşteriye 5 bin noktada hizmet verdiklerini açıkladı. Yalçın, şu bilgileri verdi: “Hastaneler, alışveriş merkezleri, okullar, bankalar, fabrikalar, siteler ve daha birçok sektör hizmet alanımıza giriyor.
Özellikle şehir hastaneleri konusunda göze çarpan bir uzmanlığımız var. Şu an Ankara Etlik, Kocaeli, Bursa, Manisa, İzmir, Adana, Konya, Kayseri, Yozgat ve Elazığ’da şehir hastanelerinde faaliyet gösteriyoruz. Bu sektörde sunduğumuz hizmet yelpazesi çok geniş. Atık yönetiminden hasta karşılamaya ve taşımaya, haşere kontrolden güvenlik hizmetlerine ve otoparktan yemeğe kadar birçok farklı hizmeti entegre bir şekilde sunuyoruz.”
Yeni işe alımlar yapacağız
Türkiye’de büyüme stratejilerinin devam ettiğini ve bu yıl yeni işe alımlar da yapacaklarını açıklayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “İş gücü tarafında 2025’te de istihdamı artırma hedefimiz var. Aynı zamanda sirkülasyonu düşürmeye yönelik de hamleler yapacağız. Kadın çalışan oranımız yaklaşık yüzde 51. Öncelikle yönetici pozisyonlarında çalışan kadın oranımızı artırmak istiyoruz.
Bunun yanı sıra 2025 yılında tüm pozisyonlarımız için yaklaşık 4000 kişiyi bünyemizde istihdam etmeyi planlıyoruz. Saha pozisyonlarının yanında ilk ve orta kademe yönetici pozisyonlarında da işe alımlar yapmayı planlıyoruz. Segmentler tarafında büyüme stratejimiz devam ediyor. Önümüzdeki 3 yılda potansiyel olarak gördüğümüz 1000’in üzerinde sanayi kuruluşu var. Endüstri segmentinde hizmetleri de çeşitlendirerek büyüme hedefimize ulaşmak istiyoruz.
Personel sıkıntısı tartışılmalı
Sanayi başta olmak üzere bazı sektörlerde yaşanan nitelikli personel konusuna da değinen Yalçın, “Türkiye’de iş gücü var ancak, neden firmalar iş gücü eksikliği yaşıyor bunu ciddi bir şekilde tartışmamız gerekiyor. Asgari ücret ya bölgesel olmalı ki bunu doğru bir metot olarak tanımlayabiliriz. Ya da sadece bir gösterge olarak benimseyip gerçek geçinme ücretini baz almalıyız. Tüm bunlar göz önüne alındığında, doğru iş gücüne erişme şansımız olur" dedi.