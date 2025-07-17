ISS Türkiye 4 bin kişiye daha istihdam sağlayacak

Hamide HANGÜL

Avrupa’nın en büyük işve­renleri arasında yer alan hizmet şirketi ISS, Tür­kiye’de büyümesini sürdürecek. Bugün 45 bin çalışanıyla 5 bin noktada, 4 binden fazla müşteri­ye hizmet veren şirket, bu yıl 4 bin kişiye daha istihdam sağlamayı hedefliyor. Şirketin faaliyetleri, 2025 yılı hedefleri ve sektörde­ki gelişmeleri ISS Turkiye Chief Operating Officer (COO) Operas­yonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dağhan Yalçın, DÜNYA’ya değerlendirdi.

Global olarak ba­kıldığında ISS’nin, dünyanın köklü şirketlerinden biri oldu­ğunu belirten Yalçın, “Bugün ISS Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Pasifik kıtala­rında ‘tesis yönetimi’ konusunda hizmet sunuyor, ayrıca 350 bin­den fazla çalışanı ile Avrupa’nın en büyük işverenleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

45 bin çalışanla hizmet veriyoruz

ISS Türkiye’nin ise 1992 yılın­da, tesis yönetim hizmetleri şir­keti Proser’in kuruluşu ile fa­aliyete başladığına işaret eden Dağhan Yalçın, 2005 yılında ise ISS’nin, Türkiye’nin en güçlü te­sis yönetim şirketleri olan Ser­vicemaster ile Proser’in yüzde 70’ini satın alarak Türkiye pa­zarına giriş yaptığına işaret etti.

Yalçın, Türkiye’de entegre tesis yönetimi, temizlik, güvenlik, tek­nik bakım, yemek, bitki bakım, haşere kontrolü ve destek hiz­metler gibi konularda, 45 bin ça­lışan ve 4 binden fazla müşteriye 5 bin noktada hizmet verdiklerini açıkladı. Yalçın, şu bilgileri ver­di: “Hastaneler, alışveriş merkez­leri, okullar, bankalar, fabrikalar, siteler ve daha birçok sektör hiz­met alanımıza giriyor.

Özellikle şehir hastaneleri konusunda gö­ze çarpan bir uzmanlığımız var. Şu an Ankara Etlik, Kocaeli, Bur­sa, Manisa, İzmir, Adana, Konya, Kayseri, Yozgat ve Elazığ’da şe­hir hastanelerinde faaliyet gös­teriyoruz. Bu sektörde sunduğu­muz hizmet yelpazesi çok geniş. Atık yönetiminden hasta karşı­lamaya ve taşımaya, haşere kont­rolden güvenlik hizmetlerine ve otoparktan yemeğe kadar birçok farklı hizmeti entegre bir şekilde sunuyoruz.”

Yeni işe alımlar yapacağız

Türkiye’de büyüme stratejile­rinin devam ettiğini ve bu yıl yeni işe alımlar da yapacaklarını açık­layan Yalçın, sözlerini şöyle sür­dürdü: “İş gücü tarafında 2025’te de istihdamı artırma hedefimiz var. Aynı zamanda sirkülasyonu düşürmeye yönelik de hamleler yapacağız. Kadın çalışan oranı­mız yaklaşık yüzde 51. Öncelikle yönetici pozisyonlarında çalışan kadın oranımızı artırmak istiyo­ruz.

Bunun yanı sıra 2025 yılında tüm pozisyonlarımız için yakla­şık 4000 kişiyi bünyemizde istih­dam etmeyi planlıyoruz. Saha po­zisyonlarının yanında ilk ve orta kademe yönetici pozisyonların­da da işe alımlar yapmayı planlı­yoruz. Segmentler tarafında bü­yüme stratejimiz devam ediyor. Önümüzdeki 3 yılda potansiyel olarak gördüğümüz 1000’in üze­rinde sanayi kuruluşu var. En­düstri segmentinde hizmetleri de çeşitlendirerek büyüme hedefi­mize ulaşmak istiyoruz.

Personel sıkıntısı tartışılmalı

Sanayi başta olmak üzere bazı sektörlerde yaşanan nitelikli personel konusuna da değinen Yalçın, “Türkiye’de iş gücü var ancak, neden firmalar iş gücü eksikliği yaşıyor bunu ciddi bir şekilde tartışmamız gerekiyor. Asgari ücret ya bölgesel olmalı ki bunu doğru bir metot olarak tanımlayabiliriz. Ya da sadece bir gösterge olarak benimseyip gerçek geçinme ücretini baz almalıyız. Tüm bunlar göz önüne alındığında, doğru iş gücüne erişme şansımız olur" dedi.