ISS Türkiye, sağlığa dönük hizmetlerle büyüyor

25 Ağustos 2020

MEHMET HANİFİ GÜLEL / İSTANBUL

ISS Türkiye, tesis yönetimi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından. Türkiye’de de güvenlik, catering, bitki bakım, haşere kontrol, ofis destek ve teknik servis gibi çok yönlü hizmetleri ile faaliyet yürütüyor. 40 binden fazla çalışanı ile İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Adana ve İzmir şubeleriyle 4 binden fazla müşteriye, 5 bine yakın noktada hizmet üretiyor.

ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib, sağlık sektörüne verdiği hizmetlerle bu alanda öne çıkan şirketlerin başında geldiklerini söyledi. Habib, “Bu yıl için faaliyete geçen Adana ve İstanbul’daki iki şehir hastanemiz ile ciromuz daha da büyüdü ve sağlık sektörüne verdiğimiz hizmet faaliyetlerimizin yaklaşık yüzde 30’u bandına oturdu” dedi.

Geçen yılki cirolarının 2 milyar 800 milyon civarında olduğunu ve yine bu yılı, ikinci bir salgın dalgası gelmediği takdirde yüzde 15 ile 20 arasında bir artışla kapatmayı beklediklerini aktaran Habib, şöyle konuştu: “Yıl başında öngördüğümüz büyümemiz yüzde 15 civarıydı. Bu yıla biraz daha bütçemizin üzerinde bir büyümeyle başladık ancak pandemi dolayısıyla yüzde 20-30 kadar gerileme oldu. Yine yıl sonunda tahmin ediyorum ki yüzde 15 geride bitirme ihtimalimiz de bulunuyor. Elbette bu durum ikinci dalganın gerçekleşmesine çok bağlı. Eğer ikinci bir dalga üçüncü çeyrekte gerçekleşirse, o zaman daha sıkıntılı bir yıl sonu hedefi olacağını düşünüyorum. Son günlerde rakamlarda bir yükseliş var ve dolayısıyla tekrar bir kapanış yaşarsak yıl sonu hedeflerinin çok zor yakalanacağını düşünüyorum.”

Salgına karşı ‘Pure Space’ prosesi geliştirdi

“Yeni normale hazırlanırken uzun bir süre boyunca devam edecek bu yaşam tarzının hayatımızı nasıl etkileyeceğini de öngörerek yeni prosedürler, eğitimler ve konseptler yaratmaya çalıştık” diyen Habib, şunları kaydetti: “ISS bu çerçevede ‘Pure Space’ dediğimiz bir proses geliştirdi ve bunun bütün dünyada eş zamanlı duyurusunu yaptı. Pure Space’in içindeki en önemli unsur şeffaflığı yaratmak. Örneğin catering tarafında oturma düzeninden başlayan ve menülerin değişikliğine kadar giden, sunumlarda yemeklerin ne şekilde servis edileceği gibi uygulamaları içeren çalışmalar hazırladık.”

“Yeni dönemde cateringte bazı değişiklikler olacak”

Yeni dönemde de tüm hizmetlerin aynı şekilde devam edeceğini ileten ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib, catering tarafında mutlaka bazı değişikliklerin olacağını aktardı. Açık büfe, açık salata bar kullanımı kalkacağını ve daha farklı menülerle hizmet vermeye başlayacaklarını bildiren Habib, “Bunların sunum şekilleri de farklı olacak. Plastik kaplarda ve kullan-at malzemelerle sunum yapacağız. Bu yeni dönemde genel olarak hizmetin yapılış şeklinden çok temizlik öne çıkacak. Dezenfeksiyon ve asansör, yürüyen merdiven gibi çok temas edilen yüzeylerin daha sık temizlenmesi gerektiğinden özel kimyasallarla hizmet vereceğiz. Kısacası bazı ek görevlerle yeni dönemde de hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.