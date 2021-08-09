ISS Türkiye’de üst düzey atama

ISS Türkiye’nin Grup İnsan ve Kültür Başkanlığına yeni atama gerçekleştirildi. 17 bine yakın kadın çalışanı olan ISS Türkiye’de Grup İnsan ve Kültür Başkanlığı görevine Mari Bengi atandı.

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetiminde Yüksek Lisans derecesini alan Bengi, ardından 2018-2019 yılları arasında SDA Bocconi Universitesi'nde Özel Liderlik Gelişim Programı’nı tamamladı.

Lisans eğitimi sonrası, 1997'de P&G'de başladığı çalışma hayatını Vestel’de sürdüren Bengi, sırasıyla ATÜ Duty Free İşletmeciliği'nde İnsan Kaynakları ve Kalite Sistem Müdürü, Msearch’te Danışman, Desa Grup’ta İnsan Kaynakları Direktörü ve son olarak da uluslararası bir ilaç firması olan Chiesi Türkiye'de 2010 yılından itibaren İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalıştı.