IST Bilişim'de üst düzey atama

Akıllı bina sistemleri inşa etmek ve işletmek için 100’ü aşkın çalışan ile faaliyet gösteren IST Bilişim'de gerçekleştirilen atama ile Genel Müdürlük görevine İbrahim Uğur getirildi.

Kariyerine 1994 yılında BELBİM Anonim Şirketinde başlayan Uğur, 2000-2013 yılları arasında INNOVA’da üst yönetim pozisyonlarında görev yaptı. 2014 yılına kadar Albaraka Türk’te görev yapan Uğur, ardından Türk Hava Yolları’nda Ticari Çözümler Başkan Yardımcılığı ve Stratejik Projeler Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Son olarak Turkcell’de ise Bilgi Teknolojileri Direktörü görevini üstlendi.

Uğur, aynı zamanda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), Ulaştırma, Savunma, Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu (USETEG) yürütme kurulu üyeliği yapıyor.