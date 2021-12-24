ISTAC spor uyuşmazlıklarını 3 ayda çözüyor

Türkiye’de tahkim iş dünyası için uyuşmazlıkların çözümünde mahkemelere alternatif olurken, spor uyuşmazlıklarının çözümünde de tahkimin önemi artıyor. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenen panelde “Spor Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim” masaya yatırıldı. ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, İstanbul Tahkim Merkezi’nin spor uyuşmazlıklarında da çözüm adresi olduğunu vurgularken. bu yıl itibarıyla ISTAC’a gelen onlarca dava arasında 6 spor tahkimini sonuçlandırdıklarını söyledi.

6 spor tahkimine bakıldı

Çevrimiçi ortamda düzenlenen panel GSÜ Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, GSÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Engin ve ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Akıncı, konuşmasında artık Türkiye’de de spor dünyasını ilgilendiren sözleşmelere tahkim şartı, ISTAC şartı konulmaya başlandığına dikkat çekti. Bu yıl itibarıyla ISTAC’a 6 spor tahkimin geldiğini ve bu davaların hepsinin seri tahkim olarak düzenlendiğini söyleyen Akıncı, “Başka bir deyişle bu uyuşmazlıklar 3 ay içerisinde sonuçlandı. Bunun ne anlama geldiğini hukukçu meslektaşlarımız kadar iş dünyası da çok iyi bilmektedir. Çünkü mahkemelerde uyuşmazlıkların çözümü senelerce sürerken ISTAC’da spor uyuşmazlıkları 3 ay içerisinde nihai ve kesin bir şekilde çözümlenerek karara bağlandı. Bu önemli bir başarıdır. Dolayısıyla ISTAC’ın spor uyuşmazlıklarının çözümü açısından spor dünyasına büyük yararı var.” ifadelerini kullandı.

Düşük maliyetlerle çözüm

Sponsorlarla yapılan sözleşmeler, reklam ve yayın hakları, organizatörler, spor imalat endüstrisi, sporcu menajer ve kulüplerin sözleşmeleri dikkate alındığında spor dünyasının artık büyük bir endüstri haline geldiğine işaret eden Akıncı, şunları kaydetti: “ISTAC Tahkimi ile spor camiasına hızlı yargı avantajının yanı sıra uzman hakemlerle çözüm imkânı sunuyoruz. Merkezimize gelen uyuşmazlıkların hepsinde atanan hakemler spor hukuku konusunda uzmanlaşmış hakemlerdir. Bu da kararların içerik itibarıyla kalitesini artırdığı gibi, aynı zamanda herhangi bir bilirkişi incelemesine veya gecikmeye mahal vermeksizin uzmanlar tarafından uyuşmazlığın süratle çözümlenmesine zemin yaratmaktadır. Üstelik ISTAC’da daima mahkemelerdeki harçlardan daha düşük bir bedelle uyuşmazlıkları çözmek mümkündür. Milletlerarası davalar açısından da değerlendirecek olursak, yurt dışındaki tahkim enstitüleri ile kıyasladığımızda uyuşmazlıkların ISTAC’da çok daha düşük bir maliyetle çözülebileceği ortaya çıkacaktır. Tabii son dönemlerde döviz kurlarıyla ilgili çalkantıların da bunda etkisi var, Türkiye yurt dışı ile kıyaslandığında pek çok alanda ekonomik anlamda rekabetçi hale geldi ister istemez. Yabancı unsurlu sözleşmeler için de yurt dışına gitmeye gerek yoktur. Taraflar isterse dava dili İngilizce olabilir, yabancı hakem de tercih edilebilir. ISTAC 3 dilde yargılama hizmeti vermektedir.”

Hukukun en pür en net alanı

Panelin moderatörlerinden Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Ural Aküzüm de sporda tahkimin önemine ilişkin şunları söyledi: “Tahkim hukukun en pür en net alanıdır. Ve uyuşmazlığın çözümü noktasında en hızlı netice alınabilecek en çabuk adalete ulaşılabilecek bir yoldur. Ben bugün bir spor kulübü yöneticisi şapkasıyla da baktığımda tahkimin bir kulübün en önemli paydaşlarından biri olan sporcularla olan uyuşmazlıkların çözümünde çok önemli bir yol olduğunu, iki tarafın da işini kolaylaştıracağını ve adaleti en hızlı şekilde tesis edeceğini düşünüyorum. Spor çok hızlı akan bir hayatın parçası ve sporcular için uyuşmazlıkların yıllarca sürmemesi, hızlı bir şekilde ve kesin olarak neticelenmesi, kesin hüküm ifade eden bir yargılama tarzı olması çok önemli. Dünyanın itibarlı tahkim merkezlerinden biri olan ISTAC, akademik ve mesleki birikimiyle Türkiye’yi merkez alan bu bölgede, bütün uyuşmazlıklar gibi spor uyuşmazlıklarında da etkin bir konuma gelecek.”

Avrupa’da kulüp satın aldı

Hollanda kulüplerinden Fortuna Sittard Başkanı Özgür Işıtan Gün de Avrupa’da satın aldığı kulüple ilgili tahkim tecrübesini sürecine ilişkin bilgi verdi. “Bizim de tahkime yolumuz düştü, 2018 yılında istihdam ettiğimiz teknik direktörümüz ile ilgiliydi.” diyen Gün, “Kendisinin işine son verdik, tabii tahkime gitti. Çok uzun bir hazırlık dönemi yaşadık ve tahkim kurulu bizi haklı buldu. Dava CAS’a gitti ve onu da kazandık. O süreçte ben şunu gördüm, orada gerçekten dosyanın içeriği, şikayetler ve olayların dışında, tahkimdeki hakemlerin çoğu yaşını başını almış çok tecrübeli ve spordan gelen insanlardı. Anlattığımda konu içeriğini çok iyi anladıklarını gördüm. Böyle bir tecrübe yaşamış olduk. Burada önemli olan şey hız ve uzmanlıktı. O açıdan ben tahkimi çok önemsiyorum.” açıklamasında bulundu.

“İç tahkimi daha da güçlendirmeliyiz”

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal ise, panelde “Spor Uyuşmazlıklarının Çözümünde Güncel Meseleler” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Polat Kalafatoğlu da “Profesyonel Futbol Uyuşmazlıklarının Çözümünde Zorunlu ve İhtiyari Tahkimin Yeri” başlıklı sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.

Panelin moderatörlerinden Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Engin, GSÜ Sürekli Eğitim Merkezi olarak ilk kez böyle bir etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen de “İstanbul Tahkim Merkezi olarak bir hedefimiz var, tahkime elverişli bütün alanlarda ISTAC hakkında farkındalık yaratarak tahkim uygulamasını yaygınlaştırmak ve iç tahkimi daha da güçlendirmek. Bu hedef doğrultusunda panel, seminer ve konferanslarımız devam edecek. ISTAC etkinliğini artırdıkça İstanbul’un bölgede uyuşmazlık çözüm merkezi haline geleceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.