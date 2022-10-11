ISTAC ve TBB’den avukatlar için tahkim semineri

“Avukatın Tahkimden Beklentileri” konulu seminerin açılışında konuşan ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Akıncı, “Tahkimin en önemli hedef kitlesi olan avukatların ve Türkiye Barolar Birliğinin desteğini almak bizim için son derece kıymetli” dedi. Başkan Akıncı şöyle konuştu:

Akıncı: Tahkimi avukatlarla birlikte geliştireceğiz

“Tahkim kurumunu en çok kullananlar avukatlar. Hepimiz ülkemizi seviyoruz, yurtseveriz ama birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de mahkemeler hala çok yavaş, hala uzmanlaşmamış. Oysa tahkim, avukat meslektaşlarımız için çok büyük bir imkân sunuyor. Öyleyse bunu avukatlarımıza anlatmalıyız ve avukatların tahkimden beklentilerini doğru tespit etmeliyiz. Dolayısıyla tahkimin gelişmesini istiyorsak meslektaşlarımız avukatları tahkim konusunda bilgilendirmemiz, kafalarında soru işareti varsa bunları mümkün olduğunca cevaplamamız gerekiyor ki avukatlarımız sözleşmelerine tahkim şartı yazsınlar. Çünkü sözleşmeye tahkim şartı yazılmazsa dünyanın en iyi tahkim merkezi sizde olsun, dünyanın en iyi kanunu sizde olsun bir adım ileriye gidemezsiniz, çünkü tahkim ancak tahkim şartı varsa söz konusu olacaktır. Biraz Türkiye açısından konuya yaklaşacak olursak İstanbul Tahkim Merkezi nispeten yeni bir merkez olmasına rağmen çok kısa süre içerisinde önemli mesafe kaydetti. Aslında biz İstanbul Finans Merkezi projesinin bir parçası olarak kurulmuştuk ama finans merkezi henüz fiilen faaliyete geçemedi. İstanbul Tahkim Merkezi halihazırda Londra, Paris, İsviçre’deki enstitüleri bir tarafa bırakacak olursak hem dava sayısı hem miktarı itibarıyla Avrupa’da en önemli en büyük tahkim merkezlerinden biri haline geldi. Ama biz sadece uluslararası tahkimi düşünmüyoruz, iç uyuşmazlıklarda da tahkimin etkin bir şekilde kullanılmasını arzuluyoruz.”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan da seminerin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’de tahkimin gelişmesi açısından ISTAC’ın önemine dikkat çekti. “Tahkim sisteminin Türkiye’de yerleşmesi, iyi uygulanması avukatların bu alanı benimsemesi ve içselleştirmesiyle mümkün” diyen Sağkan şunları söyledi:

Sağkan: İstanbul Tahkim Merkezini güçlü kılmalıyız

“Türkiye’de yargı alanındaki sorunlara baktığımızda aklımıza ilk gelenler, mahkemelerin karar alma süresinin uzunluğu ve özellikle son dönemde ilk derece mahkemelerin verdiği kararların yetersizliği… Elimizde bu kaygıları ortadan kaldırma iddiasıyla kurulmuş bir yapı var. Eğer Türkiye’de yargılamanın hızlanmasını istiyorsak Avukatlık Kanunu’nun ikinci maddesini gerçekten avukata bir yetki ve sorumluluk verecek şekilde düzenlemek gerekir. Bugün baktığımızda kişisel verilerin korunması kanunu sebebiyle bir nüfus kaydını dahi alamadığımız bir düzende, Avukatlık Kanunu’nun ikinci maddesinin işlerliğinden kimse bahsedemez. Bugün eğer arabuluculuk sistemi Türkiye’de yavaş yavaş oturmaya başladıysa ve bazı uyuşmazlıkların çözümünde gerçekten meslektaşlarımız tarafından alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak ihtiyari olarak kullanılıyorsa bunu da arabuluculuğun sadece hukukçulara hasredilmesine ve özellikle yüzde 90 ve üzerinde oranla avukatlar tarafından yapılıyor olmasına borçluyuz inancındayım. Sonuç olarak tahkim sisteminin de Türkiye’de yerleşmesi ve iyi uygulanması, avukatların bu alanı benimsemesi ve içselleştirmesiyle mümkündür. Bu da ancak ve ancak gerçekten alanında etkin ve yetkin avukatlarla mümkün olacaktır. Avukatın tahkimden beklentileri nedir? Genel olarak baktığımızda herkes şunu söyleyebilir: hızlı ve adil sonuç. Ama bunu ortaya koyan bir sistem olmasına rağmen hala avukatların sistemden uzak kalmasının altındaki sebepleri ayrıntılı olarak konuşmak, meslek örgütleri olarak buna çözüm bulabilecek yöntemleri geliştirmek zorundayız. Elimizde İstanbul Tahkim Merkezi gibi bir yapı var, bu yapıyı güçlü kılmak her zaman en başta avukatların ve meslek örgütü olarak baroların sorumluluğundadır diye düşünüyorum.”

Çok sayıda tahkim merkezi mi, tek ve güçlü tahkim merkezi mi?

Avukatlık camiasından katılımcılar da seminere sorularıyla katkı sağlarken ISTAC Başkanı Ziya Akıncı, “Türkiye’de son dönemlerde herkes tahkim merkezi kuruyor, aralarında sanayi ve ticaret odalarının da bulunduğu çok sayıda kurumun tahkim merkezleri oluşturmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Tahkimin gelişmesi için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki tahkime katkı veren her kuruluşu yürekten destekliyoruz, bu katkılar kıymetli. Ancak Türkiye’de hakikaten çok fazla tahkim merkezi kuruldu. Onlarca tahkim merkezi olması tam tersi kafa karıştırıcı, gelişmeye olumsuz etkisi var. Borsa İstanbul örneğini verirsek Türkiye’nin her yerinde çok sayıda borsa kurulduğunu düşünün, böyle bir şey olabilir mi? Tahkime de bu açıdan bakmak lazım. Bu konuda İsviçre örneği önemlidir, İsviçre’de tüm kantonlardaki tahkim merkezleri kapatıldı, tek tahkim merkezine dönüştürülerek güçlü bir yapı oluştu. Dubai de bütün tahkim merkezlerini kapattı, tek merkez haline getirdi ve önemli mesafe aldı. Bu örneklerde dağınık bir yapı yerine, tek olursak daha güçlü oluruz anlayışının etkili olduğunu görüyoruz.”

(Soldan sağa) ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen, ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan, ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Av. Bülent Şarlan ve Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Veli Küçük

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen’in sunuculuğunu yaptığı seminer, Hergüner-Bilgen-Özeke Avukatlık Bürosundan Av. Aslı Budak moderatörlüğünde gerçekleşti. Seminerde yurt dışında faaliyet gösteren hukuk bürolarından konuşmacılar da yer aldı. LaLive Hukuk Bürosundan Alptuğ Tokeşer “Hukuki Dinlenilme Hakkı”, Reed Smith Hukuk Bürosundan Dr. Guillaume Areou “Hızlı Yargılama-Geciktirici Taktiklerin Önlenmesi” ve Willkie Farr & Gallagher Hukuk Bürosundan Duncan Speller “Uyuşmazlığın Doğru Analizi” konulu sunumlarıyla tecrübelerini paylaştılar. Esin Avukatlık Ortaklığından Av. Dr. İsmail Esin’in “Tahkimden Ne Beklenmemeli” ve ISTAC Başkanı-Akıncı Hukuk Bürosu Kurucusu Prof. Dr. Ziya Akıncı’nın “İcra Edilebilir Karar” başlıklı konuşmalarıyla katkı verdikleri seminer, yoğun bir katılım ve ilgiyle izlendi. Seminer öncesi TBB Heyeti, ISTAC’a çalışma ziyaretinde bulunarak merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. ISTAC Başkanı Ziya Akıncı, TBB Başkanı Erinç Sağkan’a, ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Av. Bülent Şarlan ise TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük’e ziyaret anısı olarak hediye takdim etti. ISTAC Denetleme Kurulu Üyesi Av. Azade Ay da ziyaret ve seminer programına katılım sağladı.