ISTAC’da yıllık dava sayısı 3 haneli rakamlara koşuyor

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı bu yıl da çevrim içi platformda gerçekleşti. ISTAC yönetimi Genel Kurul’da oy birliği ile güven tazelerken, Türkiye’nin tahkim merkezi yeni çalışma dönemi için yeni hedeflerle yol haritasını güçlendirdi.

Genel Kurulda konuşan ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı, salgın koşullarına rağmen özellikle son iki yılda merkezin önemli mesafe aldığını belirterek, "İstanbul Tahkim Merkezi artık gerek dava sayısı gerekse dava miktarı ile Avrupa liginde. Yıllık dava sayısı 3 haneli rakamlara ulaşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Pandemi koşullarına rağmen özellikle son iki yılda merkezin önemli mesafe aldığına dikkat çeken Akıncı, şunları kaydetti: “Öncelikle 2021 yılına bakarsak, geçen yıl ISTAC’a 94 dava geldi, bu oldukça iyi bir rakamdır. Hatta Londra ve Paris’i bir tarafa bırakacak olursak Avrupa’daki tahkim merkezlerinin dava istatistikleri dikkate alındığında en iyi rakamlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu da ISTAC’ın doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. Geçen yılki davaların 32’si uluslararası 62’si yerliydi, bu oranları çok iyi bir denge olarak görüyoruz. 2022 yılında ise ekim ayı sonu itibarıyla 76 yeni dava açıldı. 2021 Kasım-Aralık aylarını çok yoğun geçirmiştik, bu sene de aynı yoğunluğu beklediğimizden geçen seneki rakamları bulacağımızı, hatta geçebileceğimizi tahmin ediyoruz. Dolayısıyla önce ISTAC’ı iç uyuşmazlıkların çözümünde benimsenen bir tahkim merkezi olarak konumlandırma hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Ayrıca dava istatistiklerimiz ISTAC’ın uluslararası boyutlu uyuşmazlıkları çözme konusunda da hazır ve iddialı olduğunu çok güzel yansıtıyor. ISTAC’a artık ciddi anlamda büyük davalar geliyor, yani 700, 800 milyon liralık uyuşmazlık dosyaları içeren önemli davalar görülüyor merkezimizde. Geldiğimiz bu seviye ISTAC’a artık büyük hacimli davalarda ve büyük projelerde de güvenildiğini ve çözüm adresi olarak benimsendiğini gösteriyor.”

Gelen davaların yüzde 70’i ulusal, yüzde 30’u uluslararası

Bu yılın genel dava profilini de değerlendiren Akıncı, artık yüzde 100 uluslararası kapsamdaki davaların da Türkiye’nin tahkim merkezi ISTAC’a gelmeye başlamasını önemli bir aşama olduğunu vurguladı. Akıncı, devamında şunları söyledi: “2022 yılında ISTAC’a gelen davaların yüzde 70’inin ulusal yüzde 30’unun uluslararası davalar olduğunu görüyoruz. Artık hiç Türkiye ile bağlantısı olmayan, Türk tarafı bulunmayan tahkim davaları da merkezimize gelmeye başladı, bu çok büyük bir müjdedir. ISTAC’da bu yıl sektörel bazda ilk sırayı inşaat davaları alıyor, en büyük uyuşmazlıklar inşaat ve enerji sözleşmelerinde çıkıyor. Bu sene uzunca bir süre bilişim hukuku uyuşmazlıkları da ilk sıralardaydı. Bilişim hukukunda çalışan ve tahkim alanında gelişmeleri yakından takip eden meslektaşlarımız çözüm adresi olarak ISTAC’ı seçiyorlar. Bunun yanı sıra satın alma sözleşmeleri de en çok yapılan akit türü olduğundan tahkim davalarında ön sıralarda yerini koruyor. Bu yılın dava profilinden bir başka sevindirici husus, özellikle İtalya ve Rusya’dan şirketlerin bizi tercih ettiklerini, tahkim için ISTAC’a başvurduklarını görüyoruz.”

“Mahkeme 3 ayda duruşma günü veremiyor, ISTAC’da 3 ayda dava bitiyor”

ISTAC’ın ticari uyuşmazlıkların çözüm adresi olarak görülmesinin en temel sebebini kısa sürede sonuçlanan davalarla hızlı ve nitelikli sonuç alınmasına bağlayan Akıncı, “Seri tahkim ISTAC’ın Türkiye’ye getirdiği büyük bir imkân. Mahkemelerde 6-7-8 senede çözümlenen uyuşmazlıkları 3 ay gibi kısa sürede ISTAC’da sonuçlandırıyoruz. Yine bu yılın ISTAC verilerine bakarsak, uyuşmazlıkların yüzde 92’sinin seri tahkimde 3 aydan önce çözümlendiğini görüyoruz. Normal tahkim davalarımızda ise ortalama süre 6 ay, hatta normal tahkim kapsamındaki dosyaların yüzde 65’i 6 aydan önce, 3-6 ay arasında sonuçlanıyor. Bizim en yoğun davalarımızın inşaat ve enerji sektörlerinden olduğu düşünülürse, bu davalar mahkemelerde 8-9 seneden önce çözümlenemiyor. Demek ki ISTAC tahkiminde yüzde 85’i bir seneden az sürede çözüme kavuşmuş oluyor. Bugün ticaret mahkemelerini düşünürseniz, 3 ayda duruşma günü bile alınamıyor, biz bu sürede davayı sonuçlandırmış oluyoruz. Bu oranlar Türkiye açısından çok kıymetli rakamlardır.” şeklinde konuştu.

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen’in sunumuyla gerçekleşen 12. Olağan Genel Kurul’da Divan Başkanlığını Av. Atila Türeli, Divan Başkan Yardımcılığını İbrahim Bayar ve Divan Katipliğini Av. Çiğdem Ayvazoğluyüksel üstlendi. Genel Kurulda İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edilirken kurumun 2023 bütçesi onaylandı.