İstanbul Bilişim'in iflasına karar verildi

15 Ekim 2020

Konkordato talebinde bulunan İstanbul Bilişim (Retro Bilişim Hizmetleri) şirketinin iflasına karar verildi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesindeki duruşmaya, davacı İstanbul Bilişim şirketi yetkilisi Önder Yeşiloba ve Ivan Building yetkilisi Ahmet Artuç ile alacaklı şirket yetkilileri ve avukatları katıldı.

Duruşmada geçici komiser heyetinin nihai raporunu sunduğu belirtilerek, davacı tarafından pay devri sözleşmesi niteliğindeki sözleşme ve tercüme evrakının sunulduğu aktarıldı.

Beyanı sorulan davacı İstanbul Bilişim avukatlarından Emine Aydınay, müvekkili şirket ile dava dışı İngiliz menşeli Ivan Building firmasının satış konusunda anlaştığını belirterek, "Mayıs ayı itibarıyla müvekkilin hissedarına ödeme yapacaklarını ve teminat mektubu vereceklerini söylediler. Türkiye'de muhabir banka talebinde bulunduk. Bu Ziraat Bankasıdır. Komiser raporu dosyaya son zamanlarda sunulduğu için beyanda bulunamadık. Geçici mühletin saati öncesinde bir ödeme yapılması söz konusudur. Geçici mühletten sonra ödeme yapıldığı belirtilmiştir. Marka değeri de çok düşük belirlenmiştir. Kesin mühlet kararı verilmesini talep ederiz." dedi.

Söz alan bazı alacaklı şirket avukatları konkordato teklifini kabul ettiklerini beyan ederken, bazı alacak avukatları da konkordato teklifinin reddine karar verilmesini talep etti.

Davaya müdahillik talebi olan Tüketici Başvuru Merkezi yetkilisinin avukatı ise şirket hisse değerlerinin mahkemece belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğini savunarak, konkordato teklifini kabul etmediklerini söyledi.

İflas kararı

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın ve kesin mühlet verilmesi talebinin reddine hükmetti.

Davacı İstanbul Bilişim şirketi hakkında mahkemece 22 Temmuz 2020 günü saat 16.00'dan geçerli olmak üzere verilen geçici mühletin ve tüm tedbirlerin bugün saat 13.35 itibarıyla tümden kaldırılmasına da karar veren heyet, konkordato komiser heyetinin görevine son verilmesine ve şirketin iflasına yönelik karar aldı.

İflas kararınını açıklanmasına ve kararın derhal nöbetçi İstanbul İflas Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine yönelik karar alan heyet, iflas kararının iflas müdürlüğü tarafından ilan olunmasına, konkordato talebinin reddolunduğunun, geçici mühletlerin tümünün kaldırıldığının, konkordato komiser heyetinin görevine son verildiğinin daha önce ilan yapılan Ticaret Sicil Gazetesi ile Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında ilan olunmasına ve daha önce bildirimde bulunulan ilgili yerlere derhal bildirimde bulunulmasına da hükmetti.

Duruşma sonrası açıklama

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan mağdurlar adına açıklama yapan Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Türkiye tüketici hukuku için çok önemli bir karar verildiğini belirtti.

İstanbul Bilişim firmasının, on binlerce kişinin parasını alıp internetten satacağını vadettiği ürünleri göndermediğini ve bununla ilgili gelen çok sayıda şikayet olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Bundan ötürü konkordato davasına tüketici örgütü olarak müdahillik talebinde bulunduk. Gerek geçen celse gerek bu celse şirketin avukatı kimseye itiraz etmedi. Ancak bizim başvurumuzu reddetmek istemişti. Fakat mahkeme doğrudan yana karar verdi ve konkordato isteğini kabul etmeyerek iflasına karar verdi. Hak aramaya gelen tüketicileri gönülden kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA