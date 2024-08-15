Istanbul Blockchain Week’te regülasyon vurgusu

Her yıl İstanbul’u küresel blokzinciri ve Web3 ekosistemi için bir cazibe merkezine dönüştüren Istanbul Blockchain Week 2024 etkinliği, 13-14 Ağustos tarihlerinde geniş bir katılımla tamamlandı. Blokzinciri ve yapay zeka kesişiminin, regülasyonların, Web3’teki yeniliklerin, Web3’ün oyun ekosistemine etkilerinin ve diğer pek çok başlık konuşuldu. İstanbul Blockchain Week’in ilk panelinde Türkiye’deki kripto para regülasyonları tartışıldı. “Bir Sonraki Büyük Şey: Türkiye’deki Kripto Para Regülasyonları” isimli panelin moderatörlüğünü İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar üstlenirken, Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, The Mindstone Blockchain Labs CEO’su Tansel Kaya ve Ünsal Law’ın Yönetici Ortağı Burçak Ünsal konuşmacı olarak yer aldı.

“Yasaklayıcı Değil, Düzenleyici Bir Yasa”

Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez konuşmasında, “Regülasyonun yasaklayıcı değil, düzenleyici olması gerçekten sevindirici. Bu yaklaşım, sektörde faaliyet gösteren tüm oyuncular için bir güven ortamı yaratıyor ve inovasyonu teşvik ediyor," dedi. Sönmez, sürecin sadece şirketler için değil, aynı zamanda tüketiciler ve devlet kurumları için de faydalı olacağını belirterek, iş birliği ve şeffaflığın önemine vurgu yaptı. "Bu tür düzenleyici adımlar, uzun vadede sektörün daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katkıda bulunacaktır," diye ekledi.

“Yasa tasarısı yabancı sermaye girişinin önünü açtı”

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar yaptığı değerlendirmede, "Bugün geldiğimiz noktayı çok kıymetli buluyorum. Yasa tasarısının da ekosistemi büyüteceğini düşünüyorum. Uzun dönemde, özellikle Türkiye’ye hem yabancı sermaye girişinin hem de Türkiye’deki projelerin artacağını düşünüyorum." dedi.

“Türkiye örnek teşkil ediyor”

Türkiye’nin regülasyon konusunda önemli bir adım atarak diğer ülkelere emsal teşkil ettiğini dile getiren The Mindstone Blockchain Labs CEO’su Tansel Kaya, “Türkiye’de kripto para tarafında geldiğimiz nokta çok mutluluk verici. Gördüğümüz kadarıyla çok büyük katılımla bir başvuru süreci geçirdik. Bunun sonucunda da kurumlarımız özellikle SPK başta olmak üzere yapıcı, yasaklayıcı değil, düzenleyici ve bu alanın önünü açan bir regülasyonla karşımıza çıktılar.” dedi.

“Düzenlemeler yatırım artırıcı ve piyasa büyütücü olabilir”

Ünsal Law’ın Yönetici Ortağı Burçak Ünsal ise, “Kanun ve düzenlemeler kısıtlayıcı değil, doğru yapıldığında yatırım artırıcı, piyasayı büyütücü ve rekabette Türkiye'yi öne geçirecek bir unsur olabilir. SPK'nın bu yaklaşımı, yapılan başvurulardan da açıkça görülüyor. Bu durum, kurumların regülasyonlardan korkmadığını ve herkesin başvuruda bulunduğunu gösteriyor” dedi.