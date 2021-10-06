İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyilerinde ikinci sırada

İstanbul Havalimanı, sahip olduğu güçlü alt yapısı, teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle prestijli kurumlar tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor.

Dünyanın önde gelen yayın gruplarından Conde Nast’ın seyahat ve yaşam dergisi Condé Nast Traveler, “Okuyucuların Seçimi” anketinin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, İstanbul Havalimanı, “Dünyanın En İyi Havalimanları” listesinde ikinci oldu.

Dünya genelinde 800 binden fazla Condé Nast Traveler okuyucusu anket kapsamında; dünyanın “en iyi otelleri”, “tatil köyleri”, “şehirleri”, “ülkeleri”, “adaları”, “kaplıcaları”, “trenleri”, “araç kiralama hizmetleri”, “havayolları”, “havaalanları” ile ilgili son seyahat deneyimlerini paylaşarak on binlerce puan ve yorum gönderdi.

Condé Nast Traveler’ın okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, 89,12 puan ile Tokyo Narita (NRT), Seul Incheon (ICN), Doha (DOH), Dubai (DXB), Marakeş (RAK), Atina (ATH), Zürih (ZRH), Londra Heathrow (LHR) gibi havalimanlarını geride bırakarak Singapur (SIN) Havalimanı’nın ardından listeye ikinci sıradan girdi.

Ödüller, derginin Kasım sayısında yayınlanacak

Merkezi New York ve Londra'da bulunan Condé Nast, dünya çapında ek lisans ortaklarıyla birlikte Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika ve Latin Amerika, Rusya, İspanya, Tayvan, Birleşik Krallık ve ABD dahil olmak üzere 32 pazarda faaliyet gösteriyor.



Küresel bir medya şirketi de olan Conde Nast’ın bünyesinde Vogue, GQ, The New Yorker, Vanity Fair, Wired and Architectural Digest (AD), Condé Nast Traveller ve La Cucina Italiana bulunuyor. Condé Nast Traveler’ın “Okuyucuların Seçimi Ödülleri” derginin Kasım sayısında yayınlanacak.