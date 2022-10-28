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İstanbul Havalimanı, yolcu sayısında Avrupa birincisi oldu

İstanbul Havalimanı, bu yılın üçüncü çeyreğinde ağırladığı 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa'da birinci oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe), 2022 yılının üçüncü çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanlarını açıkladı.

İstanbul Havalimanı, 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında birinci olurken, Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı.

Antalya Havalimanı ise 14 milyon 593 bin 276 yolcu ağlayarak Avrupa'nın en yoğun 7. havalimanı oldu.

 