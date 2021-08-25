İstanbul Havalimanı’ndan “Sıfır Emisyon” taahhüdü

İstanbul Havalimanı, çevre ve sürdürülebilirlik programı kapsamında yürüttüğü karbon ayak izlerini yönetme ve azaltma çalışmaları neticesinde “Net Sıfır CO2 emisyonu” taahhütü veren 238 havalimanı arasına dahil oldu.

İstanbul Havalimanı’nda karbon emisyonlarının azaltılması çalışmaları kapsamında; ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurulumu, Enerji Verimlilik Faaliyetleri, Enerji Etütleri ile Sistem İyileştirmeleri, ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi kurulumu ile Sera Gazı Hesaplamaları, Ağaçlandırma Çalışmaları, Elektrikli Araç Kullanımları ve Araç Şarj İstasyonu Kurulumları gerçekleştirildi.

2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ilişkin çalışmalarını sürdürecek olan İstanbul Havalimanı, Güneş Santrali Kurulumları, Elektrik Şebekesinden Yenilenebilir Enerji Satın Alınması, Elektrikli Araç Dönüşümleri ve Araç Şarj İstasyonu Kurulumları, Ağır Taşıtlarda Bio Dizel Kullanımı, Enerji Verimlilik Faaliyetleri, Ağaçlandırma Çalışmaları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Hidrojen Yakıtının Isınma ve Ulaşım Amaçlı Kullanımı, Baca Gazından Karbon Yakalama Teknolojilerinin yapılmasını taahhüt edeceğini bildirdi.

“Hedeflerimizi 2050’den çok daha önce gerçekleştirmiş olacağız”

İstanbul Havalimanı’nda 2050 yılına kadar “Net Sıfır CO2 Emisyonu” yol haritasını hazırladıklarını ve bu doğrultuda agresif bir planlama yaparak karbon salımı azaltım stratejilerini oluşturduklarını söyleyen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu, böylede hem teknolojik hem operasyonel gerekliliklerin sürekli olarak takip edildiği ve değerlendirildiği bir sürece dahil olduklarını vurguladı.

Birçok projeyi halihazırda hayata geçirerek 2050’den çok daha önce sıfır emisyon hedeflerini gerçekleştirmiş olacaklarını belirte Samsunlu, şöyle devam etti: “Kısa vadede, Enerji Verimlilik Faaliyetleri, Enerji Etütleri ile Sistem İyileştirmeleri, Elektrikli Araç Kullanımları ve Araç Şarj İstasyonu Kurulumlarını gerçekleştirdik ve önümüzdeki iki üç sene içerisinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Uzun vadede, Güneş Enerji Santralleri kurulumu ve Yeşil Enerji satınalımları ile elektrik enerjisi ihtiyaçlarımızın büyük kısmını yenilenebilir kaynaklardan temin edeceğiz. Ağaçlandırma faaliyetlerimizin de önemli miktarlarda karbon emisyon yutağı haline geleceği düşüncesindeyiz. Gelişen teknolojiler takip edilerek Ağır Taşıtlarda Bio Dizel Kullanımı, Hidrojen Yakıtının Isınma ve Ulaşım Amaçlı Kullanımı, Baca Gazından Karbon Yakalama Teknolojilerini de takip ederek emisyon azaltım fırsatlarını da değerlendireceğiz. İGA olarak amaçlarımız doğrultusunda çıtayı daha da yükseltmek en büyük hedefimiz.”

ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec ise, 2050 yılına kadar ‘Net Sıfır CO2’ salınımı değerine ulaşabilmek için Avrupa ve dünya çapında havalimanlarıyla birlikte oluşturdukları kolektif mutabakata İstanbul Havalimanı’nın da katılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.