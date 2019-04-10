İstanbul Havalimanı'nın iletişimi Vodafone’a emanet

10 Nisan 2019

Türkiye’deki işletmelerin ‘dijital iş ortağı’ olarak sürdürülebilir değer yaratan Vodafone, yeni İstanbul Havalimanı’nın sabit altyapı ihalesini kazandı.

Halihazırda İstanbul Havalimanı’nın dijital altyapısı için sunduğu çözümlere ilave olarak, fiber ve şebeke içi ses servislerindeki tüm teknoloji ihtiyaçlarını da sağlayacaklarını belirten Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, ayrıca İstanbul Havalimanı’nın altyapısının güvenliğinin de Vodafone Net DDoS saldırı engelleme sistemleri ile korunacağını dile getirdi.

“Türkiye'yi dijitalleşmede üst lige taşıyacağız”

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Meltem Bakiler Şahin, 29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı’nın sabit altyapısını sağlayacak operatör olduklarının altını çizdi. Şahin, “Bu işbirliği İstanbul Havalimanı ile burada faaliyette olan yüzlerce firmayı ve nihayetinde Türkiye’yi, dijitalleşme liginde üst sıralara taşıyacak” dedi.

İstanbul Havalimanı’nın en önemli beklentisini karşılayarak hem ana hem de yedek fiber hizmetinin kurulumunu hızla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Şahin, bunun yanı sıra havalimanı sabit altyapısının ihtiyaç duyduğu düzeyde güvenliği DDoS (atak önleyici) hizmetleri ile desteklediklerini belirterek, “Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı’nın şebeke içi ses hizmetlerinde ihtiyaç duyacağı altyapı hizmetlerini de Vodafone olarak karşılayacağız. Dünya çapında en son teknolojiyi ve fark yaratan çözümleri işletmelerin ve Türkiye’nin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.