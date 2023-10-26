İstanbul Maratonu'na 2036'ya kadar talibiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunda 5 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek 45. İstanbul Maratonu’nun basın toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran katıldı. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran toplantıda yaptığı konuşmada bu organizasyona sponsor oldukları için büyük gurur duyduklarını söyleyerek, “Cumhuriyetimizin Mustafa Kemal Atatürk’ün istediği gibi büyük bir şeref, saadet, huzur ve refah içinde kutlanması için bu etkinliğe sponsor oluyoruz.

Sadece bu yıl değil, bir sonraki yıl için de bu organizasyona sponsor olacağız çünkü bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı ve gelecek sene de bankamızın 100. yılı. Cumhuriyet ile aynı yaşta bir kurum olarak Atatürk’ün isteklerini yerine getirmek zorundayız. Asıl amacımız bu sponsorluğu 2036’ya kadar sürdürmek” diye konuştu.

“Cumhuriyet ile İstanbul Maratonu özdeşleşti”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet ile İstanbul Maratonu’nun çok güzel özdeşleştiğini belirterek, “Bu organizasyonun ‘100 Yılın Koşusu’ sloganıyla hayata geçmesi çok önemli olacak. Maratonda fiziksel dayanıklılık kadar zihinsel dayanıklılık da önemli. Uzun mesafeler geride bırakılırken aşılması gereken zorluklar, kişinin sabrını ve iradesini test eder.

İnsanların yaşamı da bir maratondur. Kurumların uzun vadeli planları, maratona çok benzer. Dayanıklı olmak esastır. Yeni bir ülke kurulurken gösterilen iradenin ve dayanıklılığın ne kadar önemli olduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Vatanımıza göz dikenlere karşı gösterilen iradenin ne kadar eşsiz olduğunu ve aşılan zorlukların ne kadar büyük olduğunu görüyoruz ve bundan gurur duymalıyız” ifadelerini kullandı.

“Madalya alan taraf olmak istiyoruz”

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise 2024 Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası’nın Antalya’da yapılacağını hatırlatarak, “Düzenlediğimiz organizasyonlarda madalya alan taraf olmak istiyoruz. Şu ana kadar paralimpik ve normal sporcularımızda 6 kotamız var. Yıl sonu itibarıyla 25 kota almayı amaçlıyoruz. Olimpiyatlarda bizim bugüne kadar 3 madalyamız var. İnşallah Paris 2024’te bu 3 madalyanın üzerine çıkıp, eksik olan altın madalyayı da kazanırız. Ayrıca federasyon olarak aldığımız karara göre artık devşirme sporcu yarıştırmayacağız” şeklinde görüş belirtti.

“İstanbul Maratonu, pandeminin durduramadığı tek yarış oldu”

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, bu koşuda birçok farklı heyecanı yaşadıklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılına koşarak tanıklık ediyor olmamız çok önemli. Pandemi dahil 45 kere ertelenmeden yapılan başka bir etkinlik daha dünyada bulunmuyor. Bunu başaran bir ekibin içinde yer almak beni gururlandırıyor. İstanbul Maratonu, yurt dışında pandeminin durduramadığı tek yarış olarak adlandırılıyor. ‘100 Yılın Koşusu’ temasıyla anılacak koşu, bu sene 45. kez 45 bin kişiyle koşuluyor olacak. Bütün İstanbul halkı, bu heyecanın ve gururun bir parçası olacak” ifadelerini kullandı.