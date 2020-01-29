İstanbul merkezli CMC’yi Hırvat şirket satın aldı

29 Ocak 2020

Kerim ÜLKER

İstanbul ile birlikte 6 kentte 5 bine yakın çalışanı bulunan CMC’nin satış ve devir işlemlerinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Merkezi Zagreb’de bulunan şirket Deutsche Telekom, Microsoft, RWE, Bosch, DHL, Siemens, Carlsberg gibi geniş müşteri kitlesine sahip büyük şirketlerle çalışıyor. Portföyünde 58 ülkeden 220’yi aşkın kuruluş bulunan firmanın cirosu 80 milyon dolar seviyesinde… 2000 yılında Cem Bilge ve Ömer Birol adlı girişimciler tarafından kurulan CMC, 2007’de Danimarkalı fon ISS’ye satılmış, söz konusu şirket ise 2015 yılında hisselerini İngiliz Mid Europe Partners’a devretmişti. Türkiye’nin en büyük dış kaynak sağlayıcı şirketlerinden biri CMC (Customer Management Center).

2015’te İngiliz yatırım fonu

Mid Europa Partners’ın satın aldığı İstanbul merkezli CMC yine el değiştirdi. 5 yıl önce yüzde 100 hisseyi satın alan Mid Europa Partners, CMC hisselerinin yüzde 70’ini Hırvatistan merkezli Meritus Ulaganja firmasına devretme kararı aldı.

Böylece Hırvat şirket Avrupa dışındaki ilk operasyonunu da yapmış oldu. CMC’nin yüzde 30’u İngiliz yatırım fonu merkezli Mid Europa Partners’ta kalacak. Satış işleminin birkaç gün içinde tamamlanması hedefleniyor. Deutsche Telekom, Microsoft, RWE, Bosch, DHL, Siemens, Carlsberg gibi telekomünikasyon, enerji ve ulaşım alanlarında şirketlerle çalışan Meritus Ulaganja’nın Denetleme Kurulu Başkanı Zvonimmir Mrsic, 58 ülkede 220’den fazla müşteri ile çalıştıklarını belirterek, satış hacimlerinin 80 milyon dolara çıktığını ifade etti. Meritus Ulaganja’nın Denetleme Kurulu Başkanı Zvonimmir Mrsic, Türkiye merkezli CMC’nin satın alınmasının sadece gelire değil, istihdama da yansıyacağını ifade etti. Mrsic, grup bünyesinde çalışan sayısının bu işlemle birlikte 8 bine ulaşacağını belirtti. Meritus Ulaganja geçen yıl Sırbistan merkezli yazılım şirketi Trizma’nın yüzde 51’ini bünyesine katmıştı. Şirketin başkent Zagreb dışında Slovenya, Sırbistan ve Bosna Hersek’te de operasyon ve merkezleri bulunuyor.

4 bölge 6 şehirde merkezi var

2000’de Cem Bilge ve Ömer Birol adlı girişimciler tarafından kurulan CMC, ilk olarak 2007’de Danimarkalı fon ISS’ye satıldı. Yukarıda bahsettiğimiz gibi 2015’te de ISS, hisselerini İngiliz Mid Europe Partners’a devretti. CMC’nin İstanbul, Malatya, Şanlıurfa, Rize, Bayburt ve Van olmak üzere 4 bölgedeki 6 şehirde toplam 4 bin 810 çalışanı var. CMC, 2017’de finansal şirketlere alacak tahsilatı izleme ve destek hizmeti sunan RGN İletişim Hizmetleri’ni satın aldı ve böylece klasik çağrı merkezi konseptinin dışına çıktı.

Fransızlar sektöre daha ilgili

Son yıllarda çağrı merkezi alanında özellikle Avrupalı şirketlerin Türkiye’ye önemli bir satın alma iştahı bulunuyor. Özellikle Fransız şirketler bu konuda en dikkat çekenler... Paris merkezli Webhelp, Türkiye çağrı merkezi pazarının önemli oyuncularından biri olan Callpex'i 2016’da bünyesine katmıştı. Yine bu alanda önemli bir oyuncu olan 100 binden fazla çalışana sahip Fransız Teleperformance, İstanbul merkezli Metis’i geçtiğimiz yıllarda satın almıştı.