İstanbul metrosunda kadın istihdamı yüzde 50’ye çıkacak

Merve YİĞİTCAN

Türkiye’nin en büyük metro ağını yöneten Metro İstanbul kadın istihdamını odağına aldı. Kadın odaklı istihdam politikasıyla kısa sürede makinistten bakım mühendisi hatta istasyon amirine kadar pek çok pozisyonda kadınların varlığı arttı. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, kadının işgücüne katılımını artırmayı hedefleyen projelerini DÜNYA’ya anlattı. Raylı sistemlerin dünya genelinde erkek egemen bir alan olduğuna dikkat çeken Soy, bu resmi bozacak işlere imza attıklarını belirtti.

Metro İstanbul bünyesinde toplam 189 istasyon ve 949 araç olduğu bilgisini veren Soy, 2 bin 837 kişiye doğrudan istihdam sağladıklarını ifade etti. Kadın çalışan sayısının şu an 280 olduğunu ve istihdamın yaklaşık yüzde 10’unu kadınların oluşturduğunu vurgulayan Soy, hedeflerinin bu oranı kısa vadede yüzde 30’a, orta vadede yüzde 50’ye çıkarmak olduğunun altını çizdi. Bu hedef doğrultusunda kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını dile getiren Soy, “İşe alımlarda 2 kadına 1 erkek şeklinde ilerleyeceğiz. Kadın-erkek dengesi sağlanana kadar buna devam etmek istiyoruz” dedi.

Mekanik bakıma kadın şef

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarının yüzde 85’inin metroya yapıldığını hatırlatan Soy, hızlı büyüdüklerini ve yeni hatlar devreye aldıklarını kaydetti. Soy, bu yolculuğun her alanında kadınlarla ilerlemek istediklerinin altını çizerek, şu bilgileri verdi: “Bakım onarım mühendisliğinde de kadın çalışan oranı artıyor. Halen 57 kadın mühendisimiz var. Şirket tarihinde ilk defa mekanik bakım biriminde bir kadın şef göreve başladı. Belki bir kadın, daha önce hiç makinist olmayı düşünmezken artık başvuruyor. Kadın çalışan sayısı artınca kreş hazırlıklarını da devreye aldık.”

“Pandemide gelirlerimiz düştü”

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, ulaşım sektörünün pandemiden çok etkilendiğini, buna rağmen sefer sayılarını azaltmadıklarını söyledi. “Zaman zaman sadece bir tren 9-10 kişi ile hareket ettik” diyen Soy, “Birçok ülkede toplu taşımaya destek paketleri açıklandı, ama bizde hiç destek olmadı” dedi. Bu dönemde İBB’den destek aldıklarını söyleyen Soy, “Eğer bu destek de olmasa yaşayamayız. Yolcu gelirimiz kapanmanın olduğu mayıs ayında 2019’un aynı ayının 4’te birinden az. Gelirlerimiz düştü. Büyüme sürecinde olmamıza rağmen istihdamımızı istediğimiz şekilde artıramadık. Pandemi bittiğinde geleceğe dönük daha fazla adım atarsak kadın oranını da daha hızlı artıracağımızı düşünüyorum” diye konuştu.