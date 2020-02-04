İstanbul Sivil Havacılık, eğitim uçuşlarında Türk Kartalı Aquila’yı kullanacak

04 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Almanya’daki üretim tesisinde mühendisleri ile dizayn ettiği eğitim uçaklarını İstanbul Sivil Havacılık’a satan Gökçen, Türkiye’de üretim için de planlamalar yapıyor. Sürecin ve gelinen aşamanın kendisi için gurur günü olduğunu söyleyen Aquila firmasının sahibi Celal Gökçen, “Yuvaya yavaş yavaş dönüyoruz. Şu an üç uçağımız Yenişehir’de, kısa sürede bunu dokuz yapacağız. Gururla paylaşmalıyım ki, iki kişilik uçaklarımız gelişime devam ederken, dört kişilik uçaklarımız haziran ayı sonunda ilk denemelerini yapacak. Bunu da başardıktan sonra biz bir uçak ailesi oluşturacağız. Avrupa’da bu uçağı okullarda eğitim için kullanıyorlar, belirli bir maliyeti elbette var ancak kaliteyi sağlamak için tercihlerimizi bu yönde kullanmamız ülkemiz için önemli” dedi.

2015 yılından beri yerli uçak üretme hayali ile durmadan çalıştıklarını aktaran Celal Gökçen, “Derdimiz para kazandırmak değil, ülkeye bir şey katmaktı. Şükür ki, başardık. Çalışmayan firmayı çalışır hale getirdik. Sertifikasyonlarını yaptık. Her kademesinde çok mutlu oldum. İlk uçaklarımızı ülkemizde satmamız, beni çok heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Pistteki Aquila, TC olarak numaralarını almış uçaklar. Dolayısıyla ülkemizin uçağı. Hep beklediğim bu günde sonraki kademeleri de başarırsak, gençlere yeni ufuklar açmış olmanın mutluluğunu yaşayacağım” diye konuştu. Türkiye’nin yerli uçağını üretmek istediğini açıklayan Celal Gökçen, Yenişehir’i adres gösterdi ve en geç 2021 sonunu işaret etti.

Eğitim uçağı için Aquila’yı tercih eden İstanbul Sivil Havacılık adına konuşan İcra Kurulu Üyesi Ayhan Aydın, pazarı çok iyi araştırdıklarını ve Aquila’nın pazarında tartışmasız en iyisi olduğunu ve bu nedenle tercih ettiklerini açıkladı. Aydın, “Bizi Türk Kartalı Aquila’da en çok etkileyen şey, teknik özellikleri oldu. Diğer uçaklara nazaran çok üstün ve çok başarılı. Sadece Türk diye değil, iyi bir Türk uçağı olduğu için Aquila’yı tercih ettik” açıklamasını yaptı.

Aquila, İngiliz Hava Kuvvetleri pilotları başta olmak üzere eğitim için pilotlar tarafından tercih ediliyor. Uluslararası yetki sertifikasyonlarıyla dikkati çeken Aquila, ekonomik, yüksek performanslı ve sağlamlık gibi özellikleriyle öne çıkıyor. 6 bin saat uçuştan sonra diğer uçak firmalarının bakım maliyetleri 25 bin avro seviyesindeyken Aquila’da bu maliyet 4 bin euro’ya kadar düşüyor. Aquila, 450 metre mesafede hem kalkış hem de iniş yapabiliyor. Aquila, Almanya’dan tasarım ödülü alarak başarısını kanıtlamıştı.