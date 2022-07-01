İstanbul Tahkim Merkezi ile İsviçre Tahkim Merkezi işbirliğine gidiyor

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) uluslararası arenada önemli bir iş birliğine daha imza attı. Avrupa’nın ve dünyanın saygın tahkim kurumlarından İsviçre Tahkim Derneği (ASA) ile İstanbul Tahkim Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı. ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, imza seremonisinde yaptığı konuşmada, “ASA ile işbirliği protokolüne attığımız imzalar İstanbul Tahkim Merkezi’nin uluslararası güvenilirliği ve tanınması açısından çok önemli bir aşamadır.” mesajını verdi.

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Genel Sekreter Av. Yasin Ekmen’in ev sahipliğinde düzenlenen imza seremonisine, İsviçre Tahkim Derneği’ni temsilen Genel Sekreter Korinna von Trotha ve ASA Divan Üyesi Dr. Xavier Favre-Bulle katıldı.

İki tahkim merkezi arasında iş birliği sürecini başlatan protokol ISTAC Başkanı Ziya Akıncı ve ASA Genel Sekreteri Korinna von Trotha tarafından imzalandı. Attıkları imzalarla iki tahkim merkezi arasında önemli bir işbirliği dönemini başlattıklarını söyleyen Akıncı, şunları kaydetti: "Sadece İstanbul Tahkim Merkezi için değil Türkiye için çok önemli bir gündeyiz. Bu iş birliği iki açıdan önemli; öncelikle Türk tarafların dahil olduğu uluslararası tahkimlerin hemen hemen hepsinde İsviçreli hakemler görev yapıyor. Dolayısıyla İsviçre Tahkim Merkezi ve İsviçreli hakemlerle böyle bir zeminde yakın ilişki kurmak hem İstanbul Tahkim Merkezi için hem hukuk ve iş dünyamız için çok önemli. İkinci önemli husus; İsviçre dünyanın en çok tahkim yapan ve en önemli tahkim ülkelerinden biri. Ve İsviçre Tahkim Merkezi ile böyle bir iş birliği anlaşması imzalamamız İstanbul Tahkim Merkezi’nin uluslararası güvenilirliği ve tanınması açısından çok güzel bir gelişme olmuştur. Bundan sonra ISTAC ve ASA ortak faaliyetlerde bulunarak karşılıklı olarak tahkimin gelişmesi ve uluslararası standartlarda gerçekleşmesi bakımından dayanışma içerisinde olacaklardır. Hakemlerimizin ve avukatlarımızın milletlerarası standartlarda tahkimi öğrenmeleri, geliştirmeleri ve uygulamaları için bilgi alışverişine dayalı ortak seminerler, eğitim programları, çalıştaylar düzenleyeceğiz. İsviçre ile aynı hukuku uyguladığımız düşünüldüğünde, imzaladığımız protokol Türk hukukçuları açısından çok büyük fırsatlar yaratacak. Dünyanın en güvenilir tahkim merkezlerinden biri olan ASA ile bu iş birliğini ISTAC’ın objektifliğini göstermesi açısından da çok önemsiyoruz.”

“Tecrübelerimizi paylaşmaktan çok mutlu olacağız”

İsviçre Tahkim Merkezi Genel Sekreteri Korinna von Trotha da İstanbul Tahkim Merkezi ile işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirtirken, kendi ülkelerinin tahkim tecrübesine ve ‘İsviçre tahkim ekolü’ne atıfta bulundu. İsviçre’de birçok tahkim merkezinin birleşme yoluna gittiğine ve bu sürecin yarattığı ülke tahkim kültürüne dikkat çeken Korinna von Trotha şöyle konuştu: “İsviçre’de tahkim merkezlerinin birleşmesiyle ortaya çıkan ASA böylece çok güçlü bir tahkim merkezi haline geldi ve ülkenin tahkim merkezi olarak bölgesel gücünü de arttırdı. İsviçre Tahkim Derneği ASA, bu işbirliği anlaşması sonucu ISTAC’la birlikte pek çok organizasyonu birlikte gerçekleştirecek. Merkezimizin bu tecrübelerini Türk meslektaşlarımızla paylaşmaktan çok mutlu olacağız.”

İstanbul Tahkim Merkezi uluslararası saygınlığı olan tahkim kurumları ile iş birliği hedeflerini adım adım pratiğe aktarıyor. ISTAC henüz çok genç bir tahkim merkezi iken, 2017 yılında Lahey merkezli Daimî Tahkim Divanı PCA (Permanent Court of Arbitration) ile iş birliği anlaşması gerçekleştirmişti.

Ayrıca İstanbul Tahkim Merkezi 2018 yılında Katar Uluslararası Tahkim Merkezi (QICCA), 2019 yılında Kırgızistan Tahkim Merkezi ve 2021 yılında Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi (HKIAC) ile iş birliği protokolü imzalamıştı.