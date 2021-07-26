İstanbul Teknik, geogrid ve asfalt kimyasallarında dışa bağımlılığı azaltıyor

Faaliyette bulunduğu inşaat sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak ve yurt ekonomisine katkıda bulunmak üzere yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan İstanbul Teknik, yapı malzeme üretim, satış ve çözüm mühendisliği alanında faaliyetlerine devam ediyor.

Bolu’da 30 bin metrekare alana kurulu modern teknoloji ile donatılmış tesislerinde üretim yapan şirket, yurt içinde 1000 noktada, yurt dışında ise 5 kıta ve 72 ülkede ürünlerini pazara sunuyor.

Geosentetikler, asfalt kimyasalları, yalıtım ürünleri, yeşil çatı ürünleri ve mermer ürünlerinde yurt içi ve yurt dışı pazarlara satış hizmeti de veren şirket, geogrid ve asfalt kimyasallarında yurt dışına bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

2020’de yüzde 30 büyüme kaydetti

Hacim ve bilgi birikimi bakımından geosentetikler ve asfalt alanında sektörde lider konumda olduklarını söyleyen İstanbul Teknik Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Macit Tanyol, bu yıl da süreci olumlu yöne çeviren adımlar attıklarını söyledi. 2020’de tüm dünyada zorlu bir dönemin yaşandığını belirten Tanyol, İstanbul Teknik olarak 2020 yılında aldıkları önlemlerle üretimi devam ederek yılı 173 milyon TL ciro ve 2019’a göre yüzde 30 büyüme ile kapattıklarını bildirdi.

Özellikle asfalt konusundaki Ar-Ge çalışmalarının nihai sonuçlarını verdiğini kaydeden Tanyol, “2019’dan 2020’ye asfalt ve ihracat alanında da hedeflerimizin üzerine çıkarak ciromuzun yüzde 20’sini ihracattan elde etmeyi başardık. İstihdamda da ciddi bir katma değer yarattık. 2019 yılından 2020 yılına yüzde 25’e yakın, 2021 yılında ise 2019’a kıyasla yüzde 50’nin üzerinde istihdamımızı arttırmış durumdayız. 2021 yıl sonu hedefimiz yüzde 30’larda seyreden büyümeyi yakalamak ve ihracatımızın ciromuz içindeki payını yüzde 50’lere ulaştırmak.” şeklinde konuştu.

Temel hedeflerinin mevcut pazar paylarını korumak olduğunu söyleyen Tanyol, hacim olarak geçen sene bir üretirken bu yıl üç üretiyor olacaklarını vurguladı. Üretimden satışlarının da giderek büyüdüğünü aktaran Tanyol, “Fabrikamızın bulunduğu Bolu’da ilk 4 sanayi kuruluşundan biri olmak için büyük çaba sarf ediyoruz.” ifadesini kullandı.