İstanbul’a 150 milyon dolarlık veri merkezi
NGN tarafından hayata geçirilen 150 milyon dolarlık maliyetiyle Türkiye’nin en büyük veri merkezi yatırımlarından Star of Bosphorus Veri Merkezi açıldı...
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