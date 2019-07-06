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İstanbul’a 150 milyon dolarlık veri merkezi

NGN tarafından hayata geçirilen 150 milyon dolarlık maliyetiyle Türkiye’nin en büyük veri merkezi yatırımlarından Star of Bosphorus Veri Merkezi açıldı...

İstanbul’a 150 milyon dolarlık veri merkezi
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