İstanbul'da iki AVM 1 Haziran'da açılıyor

01 Mayıs 2020

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) tavsiye kararıyla 19 Mart'ta kapanan Akiş GYO, bünyesindeki Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerinin 1 Haziran'da açılacağını duyurdu.

AKİŞ GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platfotmu'na (KAP) yapılan açıklamada "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında 19 Mart 2020 tarihinde kapatmış olduğumuz Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerimiz ile ilgili olarak, Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri'nde faaliyetlerimize yeniden devam edebilmek için, kiracılarımızdan da aldığımız görüşler neticesinde açılış tarihimizin 1 Haziran 2020 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nca pandeminin seyri üzerine açılış tarihini etkileyebilecek olumsuz bir görüş gelmesi durumunda bu tarih ötelenebilecektir" denildi.

Firma, AVM'lerin kapalı olduğu süre boyunca kira alınmayacağını, haziran ayında ise yüzde 50'ye varan kira desteği verileceğini bildirdi.

Akiş GYO, AVM'lerde koronavirüs'e karşı alınan tedbirleri ise şu şekilde sıraladı:

"Alışveriş merkezlerinin hijyen koşullarının en üst seviyeye çıkarılması ve risklerin minimize edilebilmesi için için, AVM içindeki tüm yürüyen merdivenlerin el bantlarını UV ışıkları ile sterilize eden cihaz tedarik edilmesi, AVM havalandırma santrallerine takılmak üzere temiz havanın tüm virüs ve bakterilerden arındırılmasını sağlayacak cihazların kurulması, AVM girişleri için termal kamera yerleştirilmesi ve anlık olarak AVM içerisindeki kişi sayısının sınırlandırılması gibi çeşitli önlemler alınmıştır. Ayrıca tüm mağazaların en güvenli koşullardaki aynı standardı sağlayabilmesi için mağaza içi düzenlemeleri içeren bir rehberin mağazalarla paylaşılmasına karar verilmiştir."