İstanbul’daki ‘2027 İspanya Süper Kupası’nın sponsoru Suudi Arabistan oldu

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Futbol dünyasının gözü 2027’de İstanbul’a çevrilecek. İspanya’nın dev kulüplerini karşı karşıya getirecek İspanya Süper Kupası, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle İstanbul’da oynanacak.

Organizasyonda Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid ve Real Sociedad şampiyonluk için mücadele edecek. Turnuvanın maç takvimi ve bilet satışına ilişkin ayrıntıların ise önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) ile Sela arasında yapılan anlaşma kapsamında İspanya Süper Kupası İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Dev maçlara, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine de ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Barcelona ve Real Madrid İstanbul’a geliyor

Turnuvanın katılımcıları da belli oldu. İspanyol futbolunun iki devi Barcelona ve Real Madrid’in yanı sıra Atlético Madrid ve Real Sociedad da İstanbul’da kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Böylece Türk futbolseverler, Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinden bazılarını aynı organizasyonda İstanbul’da izleme fırsatı yakalayacak.

Suudi Arabistan Genel Eğlence İdaresi (GEA) Yönetim Kurulu Başkanı Turki Alalshikh, Riyadh Season’ın Türkiye’de gerçekleştirilecek 2027 İspanya Süper Kupası’nın sponsorluğunu üstlendiğini açıkladı.

Riyadh Season, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında başkent Riyad’da her yıl devlet desteğiyle gerçekleştirilen kültür, eğlence ve turizm festivali olarak öne çıkıyor.

“İstanbul’da muazzam bir etkinlik düzenleyeceğiz”

Turki Alalshikh, organizasyonla ilgili açıklamasında İstanbul'daki etkinliğin büyük bir organizasyona dönüşeceğini belirtti.

Alalshikh, şubat ayında sanatçıların da katılımıyla çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirterek Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin devam edeceği mesajını verdi.