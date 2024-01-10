İstanbul’un Paha Biçilemez Sesleri Şarkıya Dönüştü

Dünyada metropollerin de dahil olduğu 300’ü aşkın merkezde “akıllı şehir” konulu birçok proje yürüten Mastercard, mega kentler arasında yer alan İstanbul’un lansmanını şehre ithafen özel bir şarkıyla kutluyor. Toplu taşıma deneyimlerini teknoloji ile dönüştüren Mastercard, “İstanbul’un Şarkısı” adlı projesiyle, teknoloji ve müziği birleştirdi. Hazırlanan videoda, temassız özellikli Mastercard logolu kartların otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve deniz hatları gibi tüm toplu ulaşım araçlarında kullanılmasına da dikkat çekiliyor.

Proje kapsamında ses tasarımcısı Beyza Doğuç, Mastercard logolu kartı ile toplu ulaşım araçlarını kullanarak İstanbul’un ikonik seslerini kaydetti. Doğuç, Mastercard’ın toplu ulaşım datalarını yapay zekâ ile analiz ederek şarkıya entegre etti. Bunun için yapay zekâ önce Mastercard kartlarının işlem türlerini ayırdı, sonra da bu bilgileri müzikal unsurlara dönüştürdü.

Şarkılara İlham Veren İstanbul’u Yaşamak: Paha Biçilemez

İstanbul'u yansıtan seslerin bulunduğu şarkıda, tramvay, vapur düdüğü, martı sesleri, korna sesleri, akrobatik bisiklet sesi, keman ve kanun gibi 17 adet farklı ses kullanıldı. Mastercard’ın turnike geçişleri esnasında duyduğumuz ikonik kart kabul sesi ve Levent Yüksel’in sevilen “İstanbul” şarkısı da projede yer aldı. Klip çekimi İstanbul’un Arnavutköy, Bebek, Beyoğlu, Eminönü, Karaköy ve Rumeli Hisarı semtlerinde gerçekleşti.