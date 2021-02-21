İşte Çinli Xiaomi'nin Türkiye'deki üretim üssü

Global cep telefonu markalarının Türkiye’de üretime geçmesiyle ilgili son hazırlıklar yapılıyor. Oppo ve Samsung’un nerede nasıl üretim yapacağıyla ilgili bilgiler netleşmiş, okuyucularımız detayları ilk kez DÜNYA’dan öğrenmişti.

Üretim için harekete geçenlerden Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin üretim üssünü de yine ilk kez DÜNYA görüntüledi.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Türkiye’de üretim yapacağı fabrikanın Avcılar Firuzköy’de olduğu öğrenildi. Türkiye’nin en büyük silikon üreticilerinden Sel Dış Ticaret ve Kimya’ya ait olan fabrika, kasım ayında kiralanarak hazırlıklara başlandı. Ambarlı Limanı’na yaklaşık 10 kilometre uzaklığındaki kapı numarası 31 olan bina, 15 bin metrekare büyüklüğünde kapalı alana sahip.

Kasım ayında kiralandı

Uzun süredir boş olarak kiracı bekleyen fabrika binası böylelikle aradığı kiracıya kavuştu. Sahibi Sel Dış Ticaret’ten kasım ayında kiralanan binada şu sıralar hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bir yandan üretime uygun hale gelmesine yönelik inşaat işleri sürdürülürken bir yandan da kademeli olarak işe alımlar yapılıyor.

30 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirecek Xiaomi, Türkiye’de hızlı bir büyüme gösterdi. Yüzde 340 büyüme ile yüzde 26 oranında pazar payı elde eden şirket, telefon dışında kulaklık, akıllı saat, hoparlör ev temizlik robotu gibi cihaz ve aksesuarlarıyla da öne çıktı. Kısa sürede mağazacılıkta da çıkış yakalayarak sekizinci mağazasını da bu hafta Gebze’de açtı. Türkiye’de yaşanan bu hızlı büyüme, yatırımla ilgili şirketi harekete geçirdi. Dünyadaki dördüncü tesisi için Türkiye’yi seçerek geçen yılın son aylarında akıllı telefon tedarikçisi Salcomp ile anlaşma imzalandı.

Xiaomi’nin işbirliği yaptığı dünyanın en büyük şarj üreticisi Finli Salcomp cep telefonlarının üretim ve montaj işini yapacak. Aralık ayında Türkiye’de üretimle ilgili kararını açıklayan Salcomp, şirket merkezini de iki hafta önce Avcılar’daki fabrikaya taşıdı.

İş ilanları kapanmak üzere

Başta Çin olmak üzere dünya genelinde üretim ve montaj fabrikalarına sahip olan Salcomp, Türkiye’deki bu ilk üretim tesisinde 2 bin kişi istihdam edecek. İdari personelin çoğunu işe başlatan şirket, üretim aşaması için ihtiyaç duyduğu ekibin büyük kısmının görüşmelerini de tamamladı.

Kariyer platformlarında yayında olan iş ilanlarının bir kısmında başvuru süresi dolmuş durumda. Bir kısmının başvurusu içinse son günler olduğu görülüyor. Değerlendirilmelerin sürdüğü ve alımların kademeli olarak gerçekleştirildiği öğrenildi.

Salcomp, istihdamla ilgili Avcılar Belediyesi’nden de destek alıyor. Avcılar’da işsizlik sorununu hafifletecek imkânlar yaratmak için kurulan Kariyer Merkezi, yatırım sürecinde işçi arayışı olan Salcomp’a tam destek sundu. Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde şirket üst düzey yetkilileri ve insan kaynaklarının katılımıyla iş başvurusu yapan vatandaşlarla görüşmeler sağlandı. Avcılar Belediyesi Kariyer Merkezi yetkililerinin organize ederek, hazır bulunduğu görüşmeler yaklaşık bir hafta sürdü.

Yeni teknoloji getirecek

Beş yıllık yatırım planını hazırlayarak yatırıma başlayan Salcomp, Türkiye’deki bu ilk üretim üssünün teknik ve teknolojik altyapısı için Kontrolmatik ve Molen Grubu ile çalışıyor. Elektrik, mekanik, HVAC, kompresör ve nitrojen sistemi, akıllı üretim hatlarının kurulumu, dijital fabrika altyapısı (kontrol, haberleşme ve zayıf akım sistemleri) tüm dizayn, mühendislik, tedarik, uygulama, renovasyon ve rehabilitasyon işleri bu firmalar tarafından hayata geçiriliyor.

1973 yılında Finlandiya’nın Salo şehrinde kurulan Salcomp, bu ilk fabrikasında elektrik ve elektronik sektörünün ihtiyaç duyduğu yedek parça ve cihazları da üretecek.

Güç kaynakları üretimiyle faaliyetine başlayan şirket, bir dönem Nokia çatısı altında faaliyetini sürdürdü. Dünya mobil telefon pazarının büyümesi üzerine cep telefonu şarj üretimine odaklandı. Çin, Brezilya, Hindistan’da tesis kurarak başta telefon bataryası olmak üzere sektörün ihtiyacı olan cihaz ve yedek parça üretimini genişletti.

Şirket bu ilk fabrikasında bir yandan Xiaomi telefonların montajını yaparken diğer taraftan faaliyet alanına giren cihazları da üretecek. Türkiye’ye yeni teknolojiler getirecek yatırım için Salcomp Avrupa Direktörü David Chang, bu sayede Türk üreticisinin bir adım öne geçeceğini söylemişti. Çalışanları geleceğe öncü olarak yetiştireceklerini ve Türkiye’nin bu sektörde öne çıkacağını da sözlerine eklemişti.

Şirketin yatırım planları sadece Firuzköy’le sınırlı kalmayacak. Anlaşmanın imzalandığı tarihlerde yapılan açıklamada, yatırımın devamının geleceğine dikkat çekilmişti. Global cirosu 4,5 milyar dolara ulaşan Salcomp, Firuzköy fabrikası üzerinden ihracat da yapacak. Yüksek teknolojiye sahip üretimin bir kısmı ihracata yönlendirilecek. Hedefte Avrupa, Afrika ve Ortadoğu var.

Av. TURAN HANÇERLİ / AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI

BÖLGENİN KADERİ DEĞİŞECEK

• 2021 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan şirkete ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Gelişmeler bizi çok heyecanlandırıyor. Özellikle ekonomik anlamda sıkıntılı zamanların yaşandığı bu günlerde böylesine önemli bir yatırıma ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Dünyaca ünlü büyük grupların ülkemize inanması ve güvenmesi, yatırım yaparak istihdama katkı sağlaması gurur verici.

• Türkiye bir üretim ülkesi. İşçilik ve lojistik açıdan yatırım için cazip olanaklara sahip. Marka kent olma yolunda ilerleyen Avcılar için büyük önem arz eden bu ve benzeri yatırımlar Türkiye’nin de bölgenin de kaderini değiştirecek. İstihdama katkı sağlayan yatırımlara destek olacak kaynak ve hizmetleri sağlamaya devam edeceğiz. Salcomp yetkilileri ile sürecin başından beri yakın temas halindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda varsa yaşanan sıkıntılar, taleplerine yönelik neler yapılabileceğine ilişkin görüşlerini dinlenip desteğimizi sunuyoruz. Jeopolitik konumumuz, yeni nesil sektörlerle dünyaya açılan vizyonu, birlik ve beraberliği, ortak aklı ve yatırımcılara yaklaşımı ile yatırım dostu bir şehiriz.