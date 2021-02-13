İşte yerli doğal gazı üretecek şirket

Mehmet KARA

Karadeniz’de keşfedilen 405 milyar metreküplük rezerve sahip doğal gaz sahasını işletmek üzere 1.65 milyar dolar sermayeli Turkish Petroleum International Anonim Şirketi kuruluyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) bağlı ortaklığı Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC) tarafından üç yeni şirket kurulması kararlaştırıldı. Kurulacak üç şirketin toplam kuruluş sermayesi 1 milyar 653 milyon 500 bin dolar karşılığı Türk lirası olarak belirlendi.

Sakarya sahasını da işletecek

Ankara merkezli Turkish Petroleum International Anonim Şirketi, her biri 1 ABD doları değerinde 1 milyar 650 milyon adet hisse ile faaliyete geçecek. Bu şirketin güncel kurlara göre belirlenen TL cinsinden sermayesi ise 11 milyar 797 milyon 665 bin lira. Yeni şirket, geçtiğimiz yıl Batı Karadeniz’deki Sakarya Sahası’nda keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervini değerlendirecek ana şirket olarak faaliyet gösterecek.

Off-shore teknoloji merkezi

TPOC’un hacim hissedarı olacağı İstanbul merkezli şirketin adı, Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center Anonim Şirketi olarak belirlendi. Her biri 1 dolar karşılığı 3 milyon adet hisse ile kurulacak yeni şirketin sermayesi bugünkü kurla 21 milyon 450 bin 300 TL olarak belirlendi. Şirket, hidrokarbon arama, sondaj ve üretim teknoloji ve çözümleri geliştirme alanında faaliyet gösterecek.

BOTAS International AŞ

Kurulacak üçüncü yapı da yine BOTAŞ’ın hakim hissedarı olacağı bir şirket. BOTAŞ International Anonim Şirketi adıyla kurulacak bu şirket de her biri 1 dolar olmak üzere 500 bin adet hisse ile faaliyete geçecek. Şirketin güncel kurlar üzerinden hesaplanan Türk parası cinsinden sermayesi ise 2 milyon 575 bin 50 TL. BOTAŞ’ın halen aynı adı taşıyan ancak limited şirket statüsünde bir iştiraki bulunuyor.