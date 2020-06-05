İstikbal, TSE’den COVID-19 güvenli üretim belgesi alan ilk firma oldu

05 Haziran 2020

KAYSERİ/DÜNYA



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding'in bünyesinde bulunan İstikbal Mobilya, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden geçerek COVID-19 bulaşıcı hastalığı ile mücadele sürecinde “Güvenli Üretim Belgesi“ almaya hak kazandı.



İstikbal Mobilya'nın, salgın süreciyle ilgili aldığı tedbirlerle, işletme sahasının tüm birimlerinde hijyenik bir çalışma ortamı ve üretimin sağlanması, çalışanların yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecinde bilinçlenmesi, üretim alanları, ofis, toplantı salonları, asansörler, hizmet araçları, personel servisleri ve yemekhaneler gibi kalabalık ortamların denetimleri sonucunda TSE tarafından Türkiye’de mobilya sektöründe, Kayseri’de ise tüm sektörler arasında Güvenli Üretim Belgesi’ni alan ilk firma olduğu bildirildi.



İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, “Gerek müşterilerimize gerekse tüm paydaşlarımıza güvenilir ve hijyenik bir ortamda, sağlık standartlarına uygun bir şekilde üretim yaptığımızı göstermek ve bunu belgelendirmek adına salgının ilk gününden itibaren çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Mobilya sektöründe COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni ilk alan firma olarak liderliğimizi bu alanda da devam ettiriyoruz.” dedi.



Güvenli Üretim Belgesi, insan sağlığına uygun üretimin yapılması ve tüketicilerin hijyen ve sanitasyon konularındaki soru işaretlerinin giderilmesini sağlamak, müşterilerin muhatap olduğu şirketlerin hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığını belirlemek gibi konularda, COVID-19 salgın dönemi ve sonrasında sanayi tesislerinin sürece uygun olarak çalışmasının sağlanması, üretim alanlarındaki önlemlerin tanımlanması, takip ve iyileştirmelerinin yapılması amacıyla denetlenmesini ve denetimi geçenlere uluslararası geçerliliği olan bir kalite belgesi özelliği taşıyor.