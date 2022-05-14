İstikbal, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor

Hilal SÖNMEZ / KAYSERİ

İstikbal Mobilya, robotik içerikli full otomatik, panel mobilyada yoğun kullanılan delik işlemlerini yapacak bir hattı devreye almaya hazırlanıyor. 2021’i önceki yıla göre yüzde 40 büyüme ile kapatan marka, yeni yatırımların sağlayacağı ivme ile 2022’yi yüzde 50 büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

Ürün gamı, üretim kapasitesi ve marka değeri ile sektörünün lideri olan İstikbal, yurtiçinde 81 il ve 340 ilçede toplam 650’nin üzerinde, yurtdışında ise 60 ülkede 170’in üzerinde bayi ile müşterilerine ulaşıyor. Oturma grubu, yemek odası, yatak odası, çocuk ve genç odası, yatak ve baza üreten marka, yakın zamanda bahçe mobilyalarını da ürün gamına ekledi. Talebi karşılamak için bir günde 2 bin 750 kanepe, bin 250 koltuk, 3 bin 600 baza, 3 bin 750 yatak ve 17 bin metrekare panel mobilya üreten İstikbal, 2021yılını yüzde 40’a yakın bir büyüme ile tamamladı. 2022 yılını ise yüzde 50 büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

Yeni yatırım ve projelerle markanın büyümesini sürdüreceğini aktaran İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, “Yakın dönemde panel üretim hatlarımızda verimlilik çalışmasına örnek teşkil edecek olan, robotik içerikli full otomatik, panel mobilyada yoğun kullanılan delik işlemlerini yapacak bir hat devreye alacağız. Dizayn, mekanik ve otomasyon alt yapısını Ar-ge Merkezimiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz proje ile iş gücümüzde ciddi tasarrufu sağlayarak, standart ve insan faktörünün devre dışı bırakıldığı kaliteli mobilya parçaları üreteceğiz. Ayrıca Ar-Ge Merkezi’mizde ergonomi ve konfor beklentilerine yönelik fonksiyonel ürünler için de çalışmalarımız var. Rekabetçi fiyat politikası için süreçlerimizi iyileştirmeye yönelik teknolojik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Fabrikalarımızda hali hazırda sistemlerimize en uygun özel makineleri tercih ediyor, üretim hatlarımızı geliştiriyoruz. Sistemlerimiz ülkedeki mobilya üreticilerine de örnek ve öncü teknolojik gelişmeleri içeriyor. Baza otomasyon hattımız bu anlamda önemli projelerimiz arasındadır yer alıyor” dedi.

Online satış sistemi devreye alındı

Mayıs ayı itibariyle markanın satışlarına ilave katkı sağlayacak ve bayilere ilave tüketici portföyü kazandıracak online satış sitesini de faaliyete geçirdiklerini aktaran Yörük, “Müşterilerimiz güncel teknolojiye uygun hazırladığımız yenilenmiş istikbal.com.tr üzerinden alışveriş yapabilecekler, online kampanyalarımızdan haberdar olabilecekler” diye konuştu. İstikbal’in yurtdışında mağazalaşmış en büyük Türk mobilya üreticisi olduğunu belirten Yörük, dünya pazarında markanın daha etkin olmasına yönelik çalışmalarında devam ettiğini söyledi. Pandemi döneminde evde geçirilen süre arttığı için tüketicilerin mobilya yenileme talebinin de hızlandığını söyleyen Yörük, sektörel anlamda da, “Geride bıraktığımız pandemi döneminde evde geçirilen sürenin artması ile tüketicilerin ciddi anlamda mobilya yenileme talepleri oluştu ve bu durum sektöre olumlu yönde katkı sağladı. Bununla birlikte özellikle yine pandemi döneminde tüm dünyada hissedilen navlun fiyat artışı, hammadde erişim ve detarik problemleri, pozitif vakalar dolayısı ile yaşanan iş gücü kaybı gibi olumsuzluklar dolayısı ile maliyetlerde yukarı yönlü dalgalanmalar yaşandı” değerlendirmesinde bulundu.