İstikbal'den Bulgaristan'a yeni mağaza
İstikbal'in yurt dışındaki 175'inci, Bulgaristan'daki 3'üncü mağazası Varna kentinde hizmet vermeye başladı.
Markadan yapılan açıklamaya göre, yurt dışından 50'den fazla ülkeye ulaştıran İstikbal mobilya yurt dışındaki mağazalarına bir yenisini daha ekledi.
Markanın yurt dışındaki 175'inci, Bulgaristan'daki 3'üncü mağazası Varna kentinde gerçekleşen açılışla hizmet vermeye başladı.
İstikbal, Varna'da toplam 400 metrekarelik bir alanda hizmet verecek.
Açılış konuşmasında Varna'nın önemine değinen ihracat müdürü Hülya Bal, yeni mağazanın yatırımcı ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.