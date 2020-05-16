İstinyepark “Güvenli Alışveriş Protokolünü” açıkladı

16 Mayıs 2020

Yeniden faaliyete geçme tarihinin belirlemek için kiracılarının görüşlerini alan bir anket gerçekleştirdiklerini dile getiren İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk, anket sonucunda ortak akıl ile açılış tarihini 1 Haziran olarak belirlediklerini söyledi. İstinyePark, kapılarını açarken ziyaretçilerini, mağaza çalışanlarını ve tedarikçi firma görevlilerini korumaya yönelik sağlık ve hijyen tedbirlerinden oluşan “Güvenli Alışveriş Protokolü” kararlarını düzenlediği toplantıyla kiracılarıyla paylaştı.

İstinyePark’ta sosyal mesafe kuralları gözetilerek 3 farklı oturumda gerçekleşen toplantı da söz alan İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk, alışverişte “yeni normale” uyum sağlamanın önemine dikkat çekti. Pandemi sürecini el birliğiyle atlatabilmek için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini ifade eden Uğur Berk, kiracı firmaların çalışanlarını ve müşterilerini salgından korumak amacıyla mağaza içinde almaları gereken tedbirlere yönelik tavsiyelerde bulundu.

Alınan önlemler kapsamında bilgi veren Uğur Berk sözlerine şöyle devam etti: “İlk aylarda İstinyePark’ın ziyaretçi kabul ettiği saatleri 12:00 – 20:00 olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Güvenlik personelimizle belirli alanlarda yoğunlaşmayı engelleyerek sosyal mesafenin korunmasını sağlayacağız. Geniş kapısı olan mağazalar da, mağaza içine belirlenecek oranda müşteri almak için girişlerinde ek tekno bariyer kullanacaklar. İç hava kalitesini artırmak ve dezenfeksiyonu sağlamak için, taze hava klima santralleri yüzde yüz taze hava modunda çalıştırılarak AVM’nin iç hava kalitesi en üst düzeye çıkartılacak. Salgınla birlikte kullanılan filtrelerde ise, virüs ve bakterileri tutma kapasitesi çok güçlü olan F9 karbon filtreye geçildi. Klima Santral cihazlarının hijyeni ise Sağlık Bakanlığı onaylı biocidal ürünlerle periyodik olarak sağlanmakta.” dedi.

Konuşmasında sağlık ve hijyenin her zaman olduğu gibi birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Uğur Berk, yeme içme alanlarının ozon gazı kullanılarak dezenfekte edileceğini, oturma alanlarının sosyal mesafeye göre yeniden düzenlendiğini, masa ve sandalyelerin ise virüslere karşı geliştirilmiş, uzun süre etkisini sürdüren nano teknolojik malzemelerle temizleneceğini belirtti.

Uğur Berk kiracılara yaptığı sunumda “yeni normal” düzende İstinyePark’ta alınan diğer tedbirlere de değindi. Buna göre, girişlerde tüm personel ve misafirlere ateş ölçümü yapılacak. X-Ray cihaz bantları ve metal eşyaların bırakıldığı sehpaların nanoteknolojik uzun ömürlü dezenfektanlarla gün içinde sürekli dezenfeksiyonu sağlanacak. AVM içinde tüm mağaza çalışanlarına ve misafirlere maske kullanım zorunluluğu getirilecek. Koridorlara kısa aralıklarla anti bakteriyel el sıvıları konumlandırılacak. Tuvaletlerde temassız işlemler için anti bakteriyel sıvı sabun veren sensörlü sabunluklar konulacak. Gün içerisinde her tuvalet için sabit temizlik elemanı bulundurulacak ve her kullanımdan sonra ortamın dezenfeksiyonu sağlanacak. Asansörleri ise sadece hamile ve engelli misafirler kullanabilecek.



Uğur Berk, Güvenli Alışveriş Protokolü’nün yanı sıra, yeni dünya düzeninin bir gerekliliği olarak hızlı ve dijital iletişimin önemini vurguladı. Berk, Bakanlık kararları ve yeni yönetmeliklerle ilgili bilgilendirmelerin hızlı bir şekilde kiracılarla aktarılması, kiracılardan gelebilecek öneri, istek ve taleplerin yönetime iletilmesi için bir whatsapp grubu oluşturduklarını söyledi.

Toplantıda katılımcılardan gelen bir soru üzerine, İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk sosyal medyada veya whatsapp gruplarında yayılan, yalan yanlış bilgilere karşı kiracıları dikkatli olmaya davet etti. AVM’lerdeki havalandırma sistemleriyle ilgili olumsuzlukları dile getirip AVM’lere girmeyin diye çağrı yapan bir makine mühendisinin verdiği yanlı ve yanlış bilgileri eleştiren Uğur Berk, soruya şöyle cevap verdi: “AVM’lerde merkezi klima santralleri mevcuttur. Bunlar yerden yaklaşık 5 m yükseklikteki menfezlerden AVM içindeki havayı emer, şartlandırma odasına çeker ve orada dışarıdan alınan hava ile istenen oranda karıştırılarak, yeni şartlandırılmış hava (Isıtılmış veya soğutulmuş) yine 5 m yükseklikteki ağızlardan ortalama 0,5m/sn hızla (insan teninin hissetmeyeceği kadar hafif bir akımla) AVM içine verilir. Dolayısıyla, bu menfezlerin yerden yaklaşık 2 m yükseklikteki, havada asılı kalamayan virüslü bir tükürük partikülünü 5 m’den emmesi doğası gereği mümkün değildir. Dolayısıyla böyle virüslü bir havanın klima santrallerinde dolaşması da söz konusu olamaz.”