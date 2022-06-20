İştiraklerimizin kârını, ana şirket THY’nin yarısına ulaştıracağız

Mustafa Kemal ÇOLAK

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Türkiye’nin en önemli markası THY’yi hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Bu yıl çift haneli büyüme hedefimiz var. 2023’te de büyümemiz çift haneli olacak” dedi.

THY’nin iştiraklerine yönelik önemli bir strateji yürüttüklerini kaydeden Ahmet Bolat, her birini bağımsız şirket çatısı altında toplama planlaması yaptıklarını söyledi. Bolat “Şirketleşme çalışmalarımız var. Anadolu Jet’in şirketleşmesi çok daha fizibil çok daha mantıki. Bu açıdan biz eğer şirket kuracaksak ilk kuracağımız şirket Anadolu Jet’in şirketleşmesi olacak. Tüm stratejilerimizde ona göre gidiyoruz. AnadoluJet’in rezervasyon sistemini değiştiriyoruz. Yerli bir rezervasyon sistemini kullanabiliriz. Şirket olarak TK’dan ayıracağız. Satış ve pazarlaması ayrı olacak” dedi.

İştiraklerimiz de dünya çapında olacak

Ahmet Bolat, başkanlığı döneminde odak noktalarından birinin de iştiraklerinin kârını artırmak olduğunu dile getirdi. Geçen yıl elde ettikleri 1.4 milyar dolarlık kâr içinde iştiraklerinin payının 130 milyon dolar civarında olduğu bilgisini veren Bolat, “Hedefim iştiraklerimizin kârının ana şirketimizin kârının yarısına erişmesi. Turkish Technic, Turkish Ground Services’in dünya çapında şirket olması önemli. Do&Co zaten olmaya başladı. Şirketlerimizin dünya çapında büyümesiyle kârdaki paylarını yarı yarıya seviyeye getireceğiz. Bu en önemli imzalarımızdan olacak. Mesela bu kapsamda kabin, koltuk ve eğlence şirketimizi birleştirerek tek çatı altında topluyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik adımları hızlanıyor

Plastik kullanımını azaltmak için uçakta yolculara dağıtılan kitlerde düzenleme yaptıklarını anlatan Ahmet Bolat, bir araştırma yaptıklarını ve yolculara dağıttıkları kitlerdeki ayakkabı çekeceği ve tarakların kullanılmadığını tespit ettiklerini söyledi. Bolat, “Lavaboda tek kullanımlık fırça bulundurma modeli üzerinde çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda amacımız mali tasarruftan ziyade plastik tüketimini azaltmak” dedi.

En uzun uçuş hattı Sidney olacak

THY’nin ABD’deki 12’nci uçuş noktası olan Seattle hat açılışı için açıklamalarda bulunan Ahmet Bolat, “Amerika’da Detroit, Denver ve Orlando hatlarının yanı sıra Asya’da da yeni hat çalışmalarımız sürüyor” bilgisini verdi. THY’nin dünyanın her yerinden uçuş teklifl eri aldığını dile getiren Bolat, “Hızlı, dinamik, üretken bir kuruluşuz. Çok teklif alıyoruz. Yeni destinasyonlar arasına örneğin Sidney’i dahil etmek için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bu hatta direk uçmak için hazırlıklarını, görüşmelerini sürdürüyor. Yeni uçak alımıyla yakından ilgili bu hattımız, yaklaşık 17 saat uçuşu sağlayacak.

Hem gurbetçilerimize hizmet etmek istiyoruz ve hem de oradan ciddi turist potansiyeli görüyoruz” diye konuştu.

Aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği başkanı da olan Ahmet Bolat, Türkiye’nin 225 milyar doları bulan toplam ihracatının 55 milyar dolarının hizmet sektörlerinden geldiğini söyleyerek, “Türkiye’ye gelen dövizi artırmayı planlıyoruz. Geçen sene 55 milyar dolardı hizmet ihracatı gerçekleşti. Geçen sene bu ihracat rakamına THY olarak katkımız 8 milyar dolardı. 8 milyar dolar getirmişiz biz Türkiye’ye. Bu sene Birlik olarak 80 milyar doları buluruz. THY olarak katkımız da artacak" diye konuştu.

Kuzey Avrupa ülkelerine yönelik başlatacakları Mezopotamya Barış Vadisi projesine de değinen Bolat, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizm potansiyelini harekete geçirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Seattle, kuzeybatı Pasifik'teki ilk destinasyon oldu

Türk Hava Yolları’nın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 12’nci destinasyonu Seattle oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde bulunan ve ülkenin en zengin ilk 10 şehrinden biri olan Seattle, bayrak taşıyıcı havayolunun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki performansını daha da yukarı taşıyacak.



Microsoft başta olmak üzere teknoloji dünyasının önemli şirketlerinin merkezi olan, Seattle aynı zamanda Boeing gibi dünya devlerinin de ana üssü konumunda bulunuyor. Dünya havacılığının en önemli merkezlerinden Seattle’ın havalimanı idaresinin, THY’yi çekebilmek için 6 yıldır uğraş verdiği ifade ediliyor. THY’nin heyet ile birlikte yaptığı geçen haftaki seyahatin ardından Seattle Havalimanı’nda önemli bir seremoni düzenlendi.

Uçuşların Seattle’da gerçekleşen tanıtım etkinliğinde konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Amerika bizim için mühim bir pazar. Geçtiğimiz takribi 15 yıllık döneme baktığımızda, dünyanın dört bir yanına uzanan geniş uçuş ağımız kapsamında burada da hatırı sayılır bir büyümeye imza atmış olmaktan dolayı gururluyuz. ABD’deki varlığımızı ve küresel erişimimizi genişletmeye bilfiil devam ederken, Kuzeybatı Pasifik’teki ilk destinasyonumuz olan Seattle’a uçuş başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Seattle, pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı olarak icra ediliyor.

Pilot ve kabin memurluğuyla diğer birimlere alım yapacak

Türk Hava Yolları’nda 12 bin 113 kabin, 5 bin 643 pilot istihdam ediliyor. Son iki yılda istihdama yönelik alım yapılmayan THY, bu yılla birlikte tekrar hızlı şekilde istihdam yaratmaya devam ediyor. Ahmet Bolat, yeni hat taleplerine karşılık verebilmek için pilot ve kabin memuru ihtiyacına vurgu yapıyor. 17 yıldır THY’de çalıştığını ve işin içinden geldiğini vurgulayan Bolat, 377 uçağıyla 129 ülkede 340 noktaya uçan THY’nin pilot ihtiyacına dikkat çekti. Bolat, Türkiye’de ve dünyada gelecek üç yılda çok büyük bir pilot ihtiyacı olacağını anlattı. Bolat, “Bir pilotun yılda kullanılacağı saat sabit, bu değişmez. Şu anda pilot arıyoruz. Kendimiz de pilot yetiştiriyoruz ve kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz. Şu an 400 yabancı pilotumuz var, 400 yerli pilot gelse hepsini alırız.” Bolat, yakın zamanda DÜNYA’ya yaptığı açıklamada da yeni istihdama ilişkin olarak “Alacağımız pilot 200’ü geçer ama uçuşa hazır ve istediğimiz tipte bulmamız zor gibi. 1.000 civarında kabine, 100 civarında da diğer bölümlere alıyoruz” diyor. “2022 başında ücretlere yüzde 85 zam yaptık. Ayrıca her 6 ayda da enflasyon oranının üzerinde iyileştirme yapıyoruz” diyen Bolat, “Motto’muz, şirket kazandıkca yatırıma ve çalışanlarına ağırlık verecek. Yıl sonu karından yüzde 10’unu çalışana dağıtma kararımızın arkasındayız” diyor.