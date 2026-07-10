ISVEA Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı

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Türkiye'nin seramik ve banyo ürünleri üreticilerinden ISVEA, halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. "ISVEA" koduyla işlem görecek şirket için düzenlenen gong töreninde, hem Borsa İstanbul yönetimi hem de şirket yöneticileri büyüme hedefleri ve yatırım planlarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Borsa İstanbul'da gong ISVEA için çaldı

ISVEA'nın Borsa İstanbul'daki gong törenine Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ece Holding ve ISVEA Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Nuri Bülent Onur, Ece Holding CFO'su İpek Okutan ile halka arz konsorsiyumunda yer alan Halk Yatırım ve Ahlatcı Yatırım temsilcileri katıldı. Törenle birlikte şirketin Borsa İstanbul'daki işlem süreci resmen başladı.

Korkmaz Ergun: Halka arz büyümeye katkı sağlayacak

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ISVEA'nın güçlü ihracat performansıyla sektörünü başarıyla temsil ettiğini belirterek, halka arzdan elde edilen kaynağın yatırımları hızlandıracağını ve şirketin büyümesini destekleyeceğini ifade etti.

Ergun, ISVEA'yı Borsa İstanbul ailesine katılmasından dolayı tebrik ederek halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diledi.

"Yatırımcıların ilgisi bize duyulan güveni gösteriyor"

ISVEA Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, halka arz sürecinde yatırımcılardan yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

Çenesiz, bireysel yatırımcı talebinin yaklaşık 2,4 kat, kurumsal yatırımcı talebinin ise yaklaşık 5,9 kat gerçekleştiğini belirterek, bunun ISVEA'nın üretim gücüne ve gelecek vizyonuna duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Gelirlerinin yaklaşık yarısının ihracattan elde edildiğini vurgulayan Çenesiz, şirketin Çorum'daki üretimini 60'tan fazla ülkeye ulaştırdığını söyledi.

930 binden fazla başvuru geldi

Ece Holding CFO'su İpek Okutan ise halka arz sürecine 930 bini aşkın başvuru yapıldığını belirterek, yüz binlerce yatırımcının şirkete ortak olmasının önemli bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

Okutan, üretim ve yatırımlara aynı kararlılıkla devam ederek hem yatırımcılar hem de Türkiye sermaye piyasaları için değer üretmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Halka arz 1,4 milyar TL büyüklüğe ulaştı

ISVEA'nın halka arzında toplam 67 milyon TL nominal değerli pay satışa sunuldu. Hisse başına halka arz fiyatı 20,90 TL olarak belirlenirken, halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 400 milyon 300 bin TL oldu.

1-3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde toplam 930 bin 256 başvuru alınırken, 901 bin 609 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Yurt içi bireysel yatırımcı talebi 2,33 kat, yurt içi kurumsal yatırımcı talebi ise 5,86 kat seviyesinde gerçekleşti.

ISVEA 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor

1962 yılında İtalya'da kurulan ISVEA, bugün Ece Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor. Çorum'daki beş modern fabrikasında vitrifiye seramik, lavabo, banyo mobilyası, duş teknesi, gömme rezervuar ve tamamlayıcı banyo ürünleri üreten şirket, ihracatını 60'ın üzerinde ülkeye gerçekleştiriyor.