ISVEA halka arzına büyük ilgi! 901 bin yatırımcıdan talep geldi

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Ece Holding bünyesinde faaliyet gösteren İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin halka arz süreci yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı.

1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde 20,90 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen talep toplama sürecinde halka arza yaklaşık 4 kat talep geldi. Böylece ISVEA, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamadan önce yatırımcıların dikkatini çeken şirketlerden biri oldu.

Halka arz sonuçlarına göre ISVEA payları toplam 901 bin 609 yatırımcıya dağıtıldı.

Yurt içi bireysel yatırımcılardan 2,33 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 5,86 kat talep geldi. Halka arz kapsamında satışa sunulan 67 milyon TL nominal değerli payların tamamı satılırken, halka arzın büyüklüğü 1 milyar 400 milyon 300 bin TL olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da bir ilke hazırlanıyor

ISVEA, halka arzın ardından Borsa İstanbul'da ana faaliyet alanı vitrifiye seramik ve banyo ürünleri olan ilk şirket olarak işlem görmeye hazırlanıyor.

Şirket hisselerinin 10 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenecek gong töreninin ardından "ISVEA" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlanıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz: Güvenin göstergesi

ISVEA Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, halka arza gösterilen yoğun ilgiyi, yatırımcıların markaya ve büyüme vizyonuna duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Çenesiz, 1962 yılında İtalya'da doğan ISVEA'nın bugün Türk üretim gücü, tasarım anlayışı ve küresel marka vizyonuyla yoluna devam ettiğini belirterek, yeni ortaklarla birlikte markayı hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Halka arz geliri hangi alanlarda kullanılacak?

Şirket, halka arzdan elde edilecek kaynağı; makine ve ekipman yatırımlarında, finansal borçluluğun azaltılmasında, işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, yenilenebilir enerji yatırımlarında, kiralama yoluyla kullanılan makine ve ekipmanların satın alınmasında kullanmayı planlıyor.

60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor

Çorum'daki 5 modern fabrikasında üretim yapan ISVEA; vitrifiye seramik, banyo mobilyaları, lavabo, duş teknesi, mutfak evyesi, gömme rezervuar ve klozet kapağı gibi geniş ürün gamıyla faaliyet gösteriyor.

Şirket, bugün 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirirken, tasarım odaklı ürünleri ve inovasyon yatırımlarıyla küresel büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.