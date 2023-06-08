İsveç merkezli Autoliv 8 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyanın en büyük hava yastığı ve emniyet kemeri üreticisi İsveçli Autoliv, , yaklaşık 8,000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.
Autoliv böylece yüksek enflasyon karşısında maliyet tasarrufunu artıran şirketler arasına katılıyor.
Müşterileri arasında dünyanın en iyi otomobil üreticilerinin birçoğu yer alan Autoliv, üretimde doğrudan çalışan yaklaşık 6 bin kişi ve dolaylı olarak çalışan 2 bin kişiyi işten çıkaracaklarını açıkları.
Şirketteki iş gücünün yaklaşık %11'ine denk gelen işten çıkarmalar 2025 yılına kadar yapılacak ve Avrupa'daki birkaç tesis kapatılacak.
Volvo Cars 1,300 kişiyi işten çıkaracağını, elektrikli otomobil üreticisi Polestar ise iş gücünün %10'unu işten çıkaracağını açıklamıştı.