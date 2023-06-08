İsveç merkezli Autoliv 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Autoliv böylece yüksek enflasyon karşısında maliyet tasarrufunu artıran şirketler arasına katılıyor.

Müşterileri arasında dünyanın en iyi otomobil üreticilerinin birçoğu yer alan Autoliv, üretimde doğrudan çalışan yaklaşık 6 bin kişi ve dolaylı olarak çalışan 2 bin kişiyi işten çıkaracaklarını açıkları.

Şirketteki iş gücünün yaklaşık %11'ine denk gelen işten çıkarmalar 2025 yılına kadar yapılacak ve Avrupa'daki birkaç tesis kapatılacak.

Volvo Cars 1,300 kişiyi işten çıkaracağını, elektrikli otomobil üreticisi Polestar ise iş gücünün %10'unu işten çıkaracağını açıklamıştı.