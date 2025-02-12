İsveç'e ürün göndermeye başlayan Muratbey, Avrupa pazarını genişletiyor

Türkiye’nin yerli peynir markası Muratbey, Almanya’da pazar payını artırmaya devam ediyor. 2008’de yurt dışına açılarak 60’a yakın ülkede marka tescili ve AB ülkelerine ihracat izni alabilen ilk markalar arasında yer alan firmanın ürünleri, pek çok Avrupa ülkesinde satış rakamlarıyla dikkat çekiyor.

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, "AB ülkelerine peynir ihracatını 7 yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Burgu, Anadolu Lezzetleri, Tel, Dilimli Izgara Peynir, Misto ve Topi peynirlerimizin satışları Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Romanya, Bulgaristan ve İsveç başta olmak üzere tüm Avrupa genelinde artıyor. Bu yıl ilk kez İsveç’e de ürün göndermeye başladık” dedi.

Köln, Frankfurt ve Berlin...

Almanya pazarında iletişim çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Erol, “İnternet reklamlarımız kesintisiz devam edecek. Almanya’nın 3 büyük şehri Köln, Frankfurt ve Berlin’de, markamızın tasarımıyla giydirilmiş tramvay anlaşmamız bu yıl da sürüyor. Ekim ayında Avrupa’nın en önemli fuarlarından ANUGA’ya katılacağız. Ramazan döneminde hem TV hem outdoor hem dijital kanal hem de market içi, satış noktası iletişim çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" dedi.