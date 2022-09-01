İsveçli ASSA ABLOY, Türk şirketi satın aldı

İsveçli kapı, pencere ve otomasyon sistemleri üreticisi ASSA ABLOY, pencere ve kapılar için ekipman üreten VHS Plastik Metal'i satın almak üzere anlaşma imzaladı.

ASSA ABLOY CEO'su Nico Delvaux "VHS'i ASSA ABLOY Group'a katmaktan mutluluk duyuyorum. Bu gelişmekte olan ülkelerde pazar liderliğimizi büyütme stratejimiz için oldukça önemli bir adım" dedi.

1997 yılında kurulan VHS bünyesinde 440 çalışan bulunduruyor. Geçen yılki satış geliri 150 milyon lira olan şirketin ana merkezi ve fabrikası ise İstanbul Silivri'de yer alıyor.

Satışın yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.